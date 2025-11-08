Primamà, il libro di Laura Pariani che racconta la storia dalle mille sfumature di Eva: ne abbiamo parlato con l’autrice

Lo spazio dedicato al mondo dei libri e dell’editoria, appuntamento fisso del fine settimana sul nostro portale online, guarda nuovamente all’ecosistema dinamico e frizzante delle librerie. Tante le novità che hanno preso posto nelle ultime settimane sugli scaffali, e che strizzano l’occhio a lettori e lettrici costantemente affamati di novità.

PRIMAMÀ, EVA RACCONTA LA SUA STORIA

Ciao Laura, ti cedo la parola per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo "Primamà"?

“Primamà è la storia di Eva: la prima donna, la prima moglie, la prima madre. Eva la curiosa, la “golosa”, la disobbediente… La Genesi ne parla pochissimo: infatti, a parte l’episodio fatale del serpente e della mela, che fa di Eva la causa di ogni male, la Bibbia la menziona solo per il fatto di aver partorito centoquaranta figli e di essere vissuta fin quasi a mille anni. Io ho cercato perciò di ribaltare il punto di vista di tale narrazione. La mia Eva rifiuta di prendersi la colpa di tutte le disgrazie del mondo e racconta la sua versione dei fatti. In altre parole, Primamà è la Genesi dal punto di vista di Eva.”





Come è nata l'idea alla base di questo racconto? C'è stata qualche ispirazione particolare?

“Da anni i miei interessi si concentrano sulle strutture mentali del mito, cioè sulle narrazioni relative alle origini del mondo e, più in generale, sulle narrazioni orali tradizionali. È stato quindi inevitabile per me lavorare sulla storia di Adamo e Eva, mito fondativo dell’Occidente. Mi hanno spinto, come accennavo prima, il silenzio e la condanna che genericamente gravano sulla nostra progenitrice.

D’altra parte il romanzo Primamà nasce anche da una riflessione su un certo modo di raccontare, cioè sull’uso della voce delle narratrici che ho conosciuto nella mia infanzia. Ho perciò sviluppato il testo in una sorta di dialogo con tre donne: una nonna, una biszìa, una vecchia india mapuche; tutte e tre costruivano le storie con quella saggezza popolare, nel senso più radicale del termine, basata su valori universali non identificabili con una particolare cultura e una particolare alfabetizzazione. La mia scrittura è quindi un omaggio a queste tre “conta-storie”, di fronte alle quali mi pongo nella condizione di allieva.”