La seminatrice di coraggio, la Grande Guerra vista da una prospettiva diversa: Antonella Desirèe Giuffrè ci porta tra le pagine del suo libro

È arrivato un nuovo fine settimana, e questo vuol dire per noi nuova full-immersion nel mondo dell’editoria. Tanti i volumi tra cui barcamenarsi, con le proposte che arrivano sugli scaffali delle librerie che rischiano spesso di disorientare. Lasciare lì un tomo preferendogliene un altro innesca sempre un po’ di amarezza (se non senso di colpa vero e proprio) tra chi se li porterebbe a casa tutti. In barba allo spazio disponibile e al tempo necessario a leggerli tutti.

Eppure di libri da leggere e di storie in cui perdersi ce ne sono tante, ognuna con le proprie personalissime sfumature. Basti guardare alla rubrica domenicale che mette sotto la lente d’ingrandimento quattro titoli diversi alla volta – nell’ultimo appuntamento è stato il turno de “Il segreto di Miss Austen”, “Il mio anno a Oxford”, “Il senso della realtà” e “La cacciatrice di eredità”.

Il sabato invece è quel giorno in cui aumentiamo ulteriormente lo zoom e, grazie agli autori e alle autrici, scopriamo i retroscena dei loro libri. Come avvenuto nel caso di Alessandra Acciai con il suo “Certa gente non dimentica”, oppure di Ilaria Bernardini con il suo “Amata”. Oggi lo spazio è tutto per Antonella Desirèe Giuffrè, che con “La seminatrice di coraggio” – edito da Tre60 – ci fa viaggiare nel tempo riportando indietro le lancette di un secolo abbondante.





LA SEMINATRICE DI CORAGGIO, LA SICILIA AI TEMPI DELLA GRANDE GUERRA





Ciao Antonella, come da prassi lascio a te la parola per le presentazioni: cosa troviamo ne "La seminatrice di coraggio"?

“Sullo sfondo della Grande Guerra, troviamo una storia nella Storia, quella delle donne che hanno mosso i primi passi verso una concezione tutta nuova di emancipazione intellettuale e sociale. Ma non solo: troviamo anche l'asprezza di una Sicilia poco raccontata nel contesto storico di riferimento; le ingiustizie che non hanno mai trovato riscatto (vedi le pagine nere che riguardano la vendita dei bambini nelle solfatare e il monopolio delle organizzazioni mafiose sui territori e sul mercato nero in assenza degli uomini arruolati) e anche quelle da cui, con coraggio, si è riusciti a riemergere attraverso la fatica e il senso dell'onore. Infine, ma non certo per ultima, si trova - anzi, si ritrova- l'importanza data alla parola scritta: a quella forza consolatoria che è stata l'unica àncora di salvezza per i nostri uomini al fronte, spesso paragonata alle garze e alle cure dei medici. Perché sappiamo bene che esistono ferite invisibili la cui cura, spesso, può essere data solo dalla pietas che alimenta quella voglia improvvisa e folgorante di sopravvivere. Anche e soprattutto nei momenti più bui.”





Quella che porti tra le pagine è una storia che parla di guerra (nello specifico della Grande Guerra) ma lo fa con una prospettiva diversa: quella di chi il conflitto lo viveva dall'esterno - e, come dicevi giustamente tu, doveva affiancarlo alle lotte del quotidiano, tra difficoltà e ingiustizie sociali - ma, in sostanza, ne subiva direttamente tutte le ripercussioni. Come è nata questa l'idea di dar vita a questo racconto?

“Da un profondo senso di riscatto che ho voluto dedicare alla Sicilia, la mia terra, il cui contributo alla Grande Guerra è stato ritenuto per molto tempo marginale e che invece, soltanto negli ultimi anni -grazie alla documentazione riemersa in occasione del centenario, e soprattutto per merito dell'Archivio Storico Militare-, si è scoperto essere di enorme importanza non soltanto in quanto al numero di uomini inviati al fronte e impiegati per mare, cielo e terra, ma anche grazie alla forza lavoro che le donne, in assenza di questi ultimi, non hanno avuto paura di sostituire e affrontare.

La guerra, inevitabilmente, porta con sé delle ripercussioni che si estendono a macchia d'olio e non si cancellano mai. Mai più. Ebbene, le donne di questa storia, della nostra Storia, ci insegnano quanto sia fondamentale alzare la testa e combattere, con coraggio, in nome dei propri diritti e della propria libertà; e sì, nonostante le battaglie che si agitano fuori e dentro noi. Nello specifico, le donne del periodo lo hanno fatto attraverso le rivolte nelle campagne e aderendo a un movimento di volontariato - quello appunto delle Seminatrici di coraggio- che le ha rese protagoniste sui campi di battaglia pur essendo così lontane dal fronte.”