Primo vertice Nord-Sud In Lapponia, Giorgia Meloni ribadisce che la sicurezza dell’Ue è una priorità

“Vogliamo difendere i confini esterni e non vogliamo permette alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza'. Così Giorgia Meloni al termine del primo vertice Nord-Sud di Saariselka, tenutosi in Lapponia e a cui hanno partecipato, oltre alla Finlandia padrona di casa, Svezia e Grecia. La presidente del consiglio ha annunciato che domani convocherà a Palazzo Chigi una riunione sul tema del contrasto all’immigrazione irregolare per capire come procedere sul modello Italia-Albania, al fine di superare gli stop inflitti al protocollo dalla magistratura. “Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione all’esecutivo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri” , ha sottolineato. Al termine del vertice, Giorgia Meloni si è recata in Lituania. “In tanti si riempiono la bocca con la parola pace ma la pace va protetta ogni giorno” ha detto la premier, incontrando il contingente militare italiano impegnato nella missione Nato a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche.





Meloni incontra i nostri militari, il popolo italiano vi è riconoscente

"Sono qui per portarvi gli auguri della Nazione, come mi piace fare ogni anno, e per portarvi la riconoscenza del popolo italiano. Sono di ritorno dalla Finlandia verso casa. In Italia la gran parte delle persone è impegnata a organizzare il pranzo di Natale o a comprare gli ultimi regali e tutti si preparano a riabbracciare le proprie famiglie. Voi non lo farete, so che vi pesa, ma forse vi peserebbe di più sapere che non state facendo il vostro lavoro per garantire sicurezza e serenità alle vostre famiglie". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla base aerea di Siauliai, in Lituania, dove ha incontrato il contingente militare italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing, prima di fare rientro a Roma. Giorgia Meloni al termine del discorso pronunciato di fronte ai nostri connazionali si è commossa.

