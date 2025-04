Pasqua senza pace in Ucraina nonostante la tregua annunciata da Putin

Dall’inizio della tregua unilaterale annunciata da Putin, che terminerà alle 23 ora italiana, in Ucraina si sono registrati una cinquantina di assalti russi e 900 episodi di bombardamento. Lo si legge nel rapporto diffuso dalle Forze armate di Kiev. Il livello più alto di attività combattiva viene indicato in direzione Pokrovsk. A Kherson, inoltre, ieri sera un uomo è rimasto ucciso in un attacco con droni. Allarmi aerei hanno risuonato anche nella capitale. "O Putin non ha il pieno controllo del suo esercito, oppure la Russia non vuole veramente porre fine alla guerra", ha dichiarato Zelensky, denuncianto le ripetute violazioni del cessate il fuoco sulla linea del fronte. Mosca respinge le accuse e riferisce, a sua volta, di avere respinto una serie di attacchi da parte del nemico e parla dell’uccisione di alcuni civili. Il presidente Putin ha partecipato la notte scorsa alla tradizionale messa di Pasqua nella cattedrale del Cristo Salvatore. Il patriarca Kirill, fedelissimo alleato del leader del Cremlino, ha invitato i russi a pregare per una pace giusta e duratura.