Pugilato, malore in aereo per l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson

LE CONDIZIONI DI "IRON MIKE"





Mike Tyson, l'ex pugile campione dei pesi massimi, ha vissuto un momento di grande preoccupazione durante un volo da Miami a Los Angeles. "Kid Dynamite" ha accusato un malore improvviso che ha richiesto l'intervento dei medici una volta atterrato in aeroporto. I sintomi, descritti come capogiri, nausea e un forte mal di testa, hanno allertato il personale di bordo del volo 1815 dell'American Airlines che ha fornito le prime cure a Tyson. La notizia si è rapidamente diffusa sui media internazionali. Un portavoce del pugile ha riferito che Tyson sta attualmente recuperando e che i sintomi erano il risultato di un'ulcera. Una volta atterrati, il personale medico e paramedico è salito a bordo del volo per fornire ulteriore assistenza, monitorando le condizioni di Tyson per oltre 25 minuti prima di trasferirlo in una struttura medica per accertamenti più approfonditi. L'entourage di Tyson ha successivamente comunicato che il campione sta bene e ha ringraziato il personale medico per il pronto intervento. Mike Tyson, ex campione del mondo dei pesi massimi e leggenda della boxe, ha totalizzato 50 vittorie e solo 6 sconfitte nel pugilato prima di ritirarsi nel 2005. Il malore che ha colpito Tyson è arrivato in un momento in cui "Iron Mike" stava preparando il suo ritorno sul ring per un incontro molto atteso, quello contro Jake Paul, previsto per il 20 luglio presso l'AT&T Stadium in Texas. Jake Paul, ex youtuber di successo che ha da poco intrapreso la carriera pugilistica, è molto più giovane di Tyson, ma c'è grande attesa per questo match tra i fan e gli appassionati. L'influencer, fratello di Logan Paul, wrestler e anche lui ex youtuber, al momento ha disputato 10 incontri, 9 vittorie, di cui una per KO, e soltanto una sconfitta. Tra i tanti avversari affrontati da Jake Paul, ci sono anche tre lottatori di arti marziali miste come Anderson "Spider" Silva, Ben Askren e Tyron Woodley. L'unica sconfitta è arrivata contro il pugile professionista Tommy Fury, che ha battuto l'ex youtuber per split decision. Fari puntati, quindi, al match del 20 luglio a Dallas tra "The Baddest Man on the Planet", Mike Tyson, contro Jake Paul.