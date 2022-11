Qatar 2022, Cristiano Ronaldo nella storia, il Brasile parte bene battendo 2-0 la Serbia

BRASILE-SERBIA 2-0



I verdeoro sono partiti con il piede giusto, il loro mondiale comincia con una vittoria, peraltro ottenuta nello stadio che il 18 dicembre ospiterà la finale. La Serbia per un’ora è riuscita a tenere la gara in equilibrio, poi i brasiliani hanno alzato ritmo e qualità: a quel punto la serata è svoltata ed è stata festa per la Torcida. Tutti aspettavano Neymar, ma il grande protagonista è stato Richarlison: l’attaccante del Tottenham ha segnato la doppietta decisiva, nel giro di dieci minuti a metà del secondo tempo. Normale il primo gol, con un tap in ravvicinato dopo una respinta corta del portiere Milinkovic-Savic; sublime il raddoppio, ottenuto con una spettacolare rovesciata. Negli ultimi minuti il Brasile avrebbe potuto dilagare, la Serbia è riuscita a limitare i danni. Vlahovic è entrato nell’ultima mezzora, nel momento più difficile ma non ha inciso





PORTOGALLO-GHANA 3-2

Era il 17 giugno 2006, all'80esimo minuto di Portogallo-Iran Cristiano Ronaldo segnò il gol del due a zero su calcio di rigore. È la sua prima rete in un mondiale. Da oggi CR7 è l'unico calciatore al mondo ad aver segnato almeno un gol in cinque diverse edizioni della coppa del mondo. Allo stadio 974 di Doha ha aperto le marcature trasformando un altro calcio di rigore, in verità piuttosto generoso, al 20esimo del secondo tempo della sfida contro il Ghana. La nazionale africana ha avuto un sussulto e otto minuti più tardi ha pareggiato con Ayew. Una volta raggiunto, il Portogallo ha avuto un sussulto, e nel giro di pochi minuti ha pensato di aver chiuso la partita: il nuovo vantaggio è stato siglato da Joao Felix, con un bel tiro in diagonale; poco dopo è arrivato il terzo sigillo, a firma del milanista Leão, appena entrato sul terreno di gioco. Ma il Ghana non si è arreso, e all'88esimo minuto ha riaperto la partita con il gol di testa di Bukari. Durante il lungo recupero, i lusitani hanno rischiato la beffa ma sono riusciti a salvare i tre punti





SVIZZERA-CAMERUN 1-0

A decidere la sfida è stato Embolo, giocatore svizzero nato in Camerun. La partita si è giocata all’ora di pranzo, con temperature altre che hanno probabilmente condizionato lo svolgimento del gioco. La gara non è stata spettacolare, nel primo tempo sono parsi a loro agio soprattutto gli africani, fermati per tre volte da Sommer. Distratta la difesa del Camerun, che a inizio ripresa ha dimenticato Embolo, imbeccato da un bell’assist di Shaqiri. Tre punti preziosi per gli elvetici. E a noi italiani, vedendo la Svizzera al mondiale, un retrogusto amaro ripensando al rigore sbagliato da Jorginho nello scontro diretto che avrebbe potuto e dovuto qualificare gli azzurri per Qatar 2022.