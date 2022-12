Qatar 2022, fuori Germania e Belgio, si salva la Spagna, avanti anche la Croazia, le sorprese sono Giappone e Marocco

GIAPPONE-SPAGNA 2-1

Nel girone di Spagna e Germania, il protagonista assoluto è stato il Giappone, capace di sconfiggere le due corazzate europee del gruppo. I nipponici si qualificano agli ottavi con un meritatissimo primo posto. La Spagna si salva grazie alla differenza reti, ma la squadra di Luis Enrique ha fatto un passo indietro nella qualità della prestazione e ora sembra un po' meno favorita per la vittoria finale. Sembrava tutto facile nel primo tempo con il vantaggio iberico segnato ancora una volta da Alvaro Morata. Come era successo già con la Germania, il Giappone ha ribaltato la gara con due gol a inizio del secondo tempo: pareggio di Don, sorpasso di Tanaka. Nel finale la Spagna ha cercato il pareggio, ma senza troppa convinzione. Forse sapendo di avere le spalle coperte da una differenza reti resa ricca dai sette gol segnati a Costa Rica nella prima partita. Negli ottavi di finale la Spagna affronterà il Marocco mentre il Giappone incrocerà la Croazia





GERMANIA-COSTA RICA 4-2

Campione del mondo nel 2014, fuori al primo turno nelle due edizioni successive: Russia 2018 e Qatar 2022. Come l'Italia dopo il 2006, la Germania ha smarrito la strada. La qualificazione è stata compromessa con la sconfitta iniziale con il Giappone. Nell'ultima partita i tedeschi ci hanno messo l'anima, hanno segnato, sprecato, sofferto e alla fine vinto. Ma è stato un successo inutile. Punteggio di 4-2 su Costa Rica. La partita sembrava in discesa, con il gol di Gnabry segnato dopo nemmeno 10 minuti. Per tutto il primo tempo i tedeschi hanno avuto altre occasioni ma non le hanno sfruttate. E a inizio ripresa inevitabilmente hanno pagato dazio con il pareggio di Tajeda e il clamoroso sorpasso di Vargas. Per tre minuti Costa Rica è stata virtualmente qualificata agli ottavi a scapito della Spagna, la reazione dei tedeschi in realtà ha salvato gli spagnoli. La doppietta di Havertz e il gol di Fulkrug hanno dato la vittoria alla Germania, ma è un successo dal retrogusto decisamente amaro.





BELGIO-CROAZIA 0-0

È finita zero a zero, ma è stata una delle partite più belle viste fin qui al mondiale. Agli ottavi va la Croazia, cui bastava il pareggio. Il Belgio nel finale ha assediato gli avversari, ma non è bastato per segnare, vincere e qualificarsi. Per un'ora la partita è stata piuttosto equilibrata: ci sono state occasioni da una parte dall'altra con rapidi rovesciamenti di fronte. Nella mezz'ora conclusiva i belgi, sapendo di dover segnare per forza, hanno alzato ritmo e baricentro: per aumentare il peso in attacco il commissario tecnico Martinez ha inserito Lukaku. Ma l'attaccante dell'Inter non ha ancora ritrovato lo smalto giusto: ha creato pericoli, ma gli è mancato il gol, è stato sfortunato in occasione di un palo colpito, ma in altre due circostanze si è mangiato ghiotte occasioni. Così il Belgio, terza classificata nell'ultimo mondiale, torna a casa: una sentenza che ci sta, la nazionale di Martinez è stata davvero convincente soltanto per mezzora in tre partite. La Croazia ha sofferto un po' troppo nel finale, si è fatta schiacciare, ma tutto sommato ha meritato il passaggio del turno.