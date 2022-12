Qatar 2022, quarti decisi ai rigori: il Brasile eliminato dalla Croazia, l'Argentina batte l'Olanda

CROAZIA-BRASILE 5-3 ai rigori

Quel gol di Neymar all'ultimo minuto del primo tempo supplementare sembrava un segno del destino. L'asso del Paris Saint-Germain aveva segnato il goal numero 77 con la maglia della nazionale verdeoro, raggiungendo in questa classifica il mito Pelé. Contro i rocciosi croati, che avevano portato la partita all’overtime, il più sembrava fatto. Ma a quattro minuti dal traguardo un tiro di Petkovic deviato in modo leggero ma decisivo da Marquinos ha fatto saltare tutti i piani. La Croazia, come contro il Giappone, ai calci di rigore è stata ancora una volta implacabile: quattro tiri, quattro gol con Vlasic Majer Modric e Orsic. Al Brasile invece sono tremate le gambe, Rodrygo si è fatto parlare la prima conclusione dagli 11 metri e - dopo il gol di Casemiro e Pedro- è toccato a Marquinos mandare sul palo i sogni di una intera nazione. È finita con le lacrime dei brasiliani, che ancora una volta vengono fatti fuori al mondiale da una squadra europea. Festa grande per la Croazia, vice campione del mondo in carica che anche in questa edizione proverà a dire la sua fino alla fine. La nazionale di Dalic non regala spettacolo e calcio spumeggiante. Però non molla mai, e ha carattere da vendere. In questo mondiale la nazionale a scacchi al 90esimo ha vinto soltanto una partita, contro il Canada. Poi ha collezionato due pareggi nelle due gare del girone, mentre agli ottavi e ai quarti ha vinto ai rigori, non senza sofferenza. Ma a questo punto la Croazia può creare problemi a tutti. Mentre il Brasile si lecca le ferite: a vent’anni dal trionfo in Giappone, il Mondiale resta un tabù. E nessuno può avvicinare il mito di Pelè. Il ct brasiliano Tite ha annunciato che la sua esperienza alla guida della nazionale verdeoro è finita qui.