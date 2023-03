Qualificazioni ad Euro 2024, L’Italia vince 2-0 a Malta e conquista i primi punti nel girone

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

L’Italia vince 2-0 in casa di Malta grazie alle reti di Retegui e Pessina e conquista i primi tre punti nel girone di qualificazione ad Euro 2024. Gli azzurri partono con Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson, Tonali, Cristante, Pessina; Politano, Retegui e Gnonto, ma la prima occasione è dei padroni di casa con Satariano che al quinto minuto calcia forte, ma il tentativo viene respinto da Donnarumma. Passano solo dieci minuti da questo tentativo e gli azzurri passano in vantaggio Mateo Retegui su un calcio d’angolo battuto da Tonali. L’oriundo riesce a toccare di testa il pallone e a infilare in rete. Al 21esimo infortunio per Gnonto che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Vincenzo Grifo. Il 2-0 per l’Italia arriva al 27esimo con Pessina che raccoglie un cross radente di Emerson, tocca la palla che finisce in rete. Al 31esimo azione che potrebbe fare gridare al rigore per l’Italia, per un atterramento di Grifo in area, i giocatori invocano il penalty, ma l’arbitro non lo assegna. Il primo tempo finisce con l’Italia che controlla e cerca l’accelerazione per arrivare nella porta avversaria.





Il secondo tempo

Si riparte con L’Italia in vantaggio di due gol a zero e i ritmi calano. All’inizio della seconda frazione Mancini cambia esce Di Lorenzo, al suo posto Darmian. Intanto Scalvini si fa ammonire per un fallo plateale su un avversario. Gli azzurri cercano il terzo gol con Politano e grifo, poi al 57esimo Jones da buona posizione lascia partire un tiro che rimbalza su in difensore azzurro e finisce fuori. Al 64esimo altri cambi. Comincia Malta con Muscat al posto di Attard e Nwonto al posto di Satariano. Gli azzurri cambiano entrano Scamacca che prende il posto di Retegui e Verratti quello di Tonali. Al 69esimo grande giocata di Scamacca che sfiora di poco il gol, Bonello respinge. Malta torna a farsi pericolosa al 81esimo con Mbong che in area calcia deciso, ma trova i difensori azzurri pronti e la palla finisce in corner. Tra le fila dei padroni di casa, escono Apap e Muscat per Brown e Teuma. Malta nel secondo tempo ha rinunciato o quasi, alla fase offensiva e gli azzurri hanno potuto controllare di più il gioco. Nei minuti di recupero non succede più nulla e gli azzurri conquistano così i primi tre punti nel girone.