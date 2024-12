Qualificazioni Mondiale 2026, gironi sorteggiati oggi: ecco le avversarie dell'Italia

Oggi, venerdì 13 dicembre, a Zurigo sono stati sorteggiati i gironi per le qualificazioni al prossimo Mondiale (in programma nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada) che si giocheranno a partire da giugno 2025.

Saranno 48 le Nazionali a prendervi parte.

Di queste, 16 sono europee e hanno scoperto poco fa il loro percorso verso la rassegna.

Sono 12 i gironi di qualificazione e di questi sei prevedono 5 squadre, altrettanti sono composti da 4 Nazionali.

Ai Mondiali si qualificheranno le vincenti di ogni girone. Per definire le ultime 4 squadre ci sarà poi un playoff con quattro tabelloni (semifinali e finali in calendario da settembre 2025) e la vincente di ogni percorso andrà in Usa, Messico e Canada.

Ai playoff andranno le seconde classificate dei gironi più le quattro migliori di Nations League che non si sono già qualificate con i gironi di qualificazione.

In questo caso, le 4 migliori sarebbero: Spagna, Portogallo, Germania e Francia.

Qualificazioni Mondiali 2026, come è andato il sorteggio per l'Italia

L'è testa di serie e non ha conosciuto le avversarie, perché l'inserimento in un determinato gruppo dipende dalle Final 8 di Nations League.

In questo senso, per la Nazionale di Spalletti sarà decisiva la sfida contro la Germania prevista a marzo 2025.

Nel caso in cui gli azzurri dovessero battere la Germania, si ritroveranno nel gruppo A, insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

In caso contrario, faranno parte del gruppo I, come Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

Qualificazioni Mondiali 2026, gli altri gironi sorteggiati

Svizzera Svezia Slovenia Kosovo

GRUPPO C

Perdente Portogallo/Danimarca Grecia Scozia Bielorussia

GRUPPO D

Vincente Francia/Croazia Ucraina Islanda Azerbaigian

GRUPPO E

Vincente Spagna/Olanda Turchia Georgia Bulgaria

GRUPPO F

Vincente Portogallo/Danimarca Ungheria Irlanda Armenia

GRUPPO G

Perdente Spagna-Olanda Polonia Finlandia Lituania Malta

GRUPPO H

Austria Romania Bosnia Cipro San Marino

GRUPPO J

Belgio Galles Macedonia del Nord Kazakistan Liechtenstein

GRUPPO K

Inghilterra Serbia Albania Lettonia Andorra

GRUPPO L

Perdente Francia-Croazia Repubblica Ceca Montenegro Far Oer ​​​​​​​Gibilterra