Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia 1-3

Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia 1-3 Photo Credit: ansa

Andrea Salvati

11 ottobre 2025, ore 23:12

A Tallin gli azzurri centrano un'altra importante vittoria e scavalcano in classifica Israele, prossimo avversario martedì ad udine

Quarta vittoria consecutiva per l'Italia di Gattuso, che a Tallin batte l'Estonia 3-1 e scavalca in classifica Israele, prossimo avversario degli azzurri martedì sera ad Udine.  Italia immediatamente pericolosa con una conclusione in diagonale di Raspadori dopo tre minuti: para Hein sul primo palo. Due minuti dopo gli azzurri sbloccano la partita con Kean. L'attaccante della Fiorentina riceve in area, finta e dribbling, poi la conclusione sul secondo palo che batte Hein. Al 15' Kean costtetto a lasciare per un infortunio alla caviglia, al  suo posto Esposito. Gli azzurri premono a caccia del raddoppio, ci provano Dimarco e Calafiori ma le loro conclusioni sono entrambe respinte. Alla mezz'ora calcio di rigore per gli azzurri per un fallo di Kuusk su Retegui. L'italoargentino si incarica del tiro ma si fa parare la conclusione da Hein. Al 38' si riscatta Retegui che firma il raddoppio da due passi su assist di Orsolini. In avvio di ripresa ci prova Orsolini ma la sua conclusione di Orsolini è murata dalla difesa avversaria.  Al 10' conclusione di Retegui con il pallone che finisce alto di un soffio. Passano due minuti e ci prova Raspadori che da due passi calcia addosso ad Hein. Al 26' Esposito mette Spinazzola davanti al portiere avversario  ma l'esterno del Napoli si fa rimontare da un difensore e l'azione sfuma.  Al 29' l'Italia cala il tris. Spinazzola mette una palla bassa e tesa in mezzo, di prima intenzione Esposito calcia e supera Hein. Per l'attaccante dell'Inter è il primo gol in Nazionale. Due minuti dopo l'Estonia accorcia le distanze grazie a un errore di Donnarumma, che non trattiene una palla semplice, la lascia cadere e Sappinen da due passi mette dentro. Al 44' ci prova Dimarco direttamente su calcio di punizione, Hein respinge con i pugni. E' l'ultima occasione del match che termina dopo tre minuti di recupero.


Argomenti

Estonia-Italia
Mondiali
qualificazioni

