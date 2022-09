Quattro ventenni morti in un fiume nel Piacentino. L'auto trovata lungo l'argine del Trebbia, l'ipotesi è incidente

Un tragico incidente

Quattro ragazzi di circa vent'anni, tre maschi e una ragazza, sono stati trovati morti nella tarda mattina di oggi lungo l'argine del fiume Trebbia vicino a Piacenza, in una zona isolata a Calendasco, in provincia di Piacenza. I loro corpi sono stati estratti da un'auto, che è stata individuata per caso da un pescatore inabissata per metà nelle acque del fiume. Pare che di loro non si avessero più notizie da ieri sera, e che, questa mattina, le famiglie ne avessero denunciato la scomparsa. L'ipotesi più probabile la momento è che si sia trattato di un incidente avvenuto nella notte. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e pm. Dalle prime informazioni, due ragazzi avevano 23 anni, uno 22 e la ragazza 21. Sembra che fosse il compleanno di uno di loro. Avrebbero percorso per un tratto l'argine, passando da un campo agricolo, fino a quando non lo hanno oltrepassato e si sono ribaltati nel fiume, forse a causa della nebbia.





Il dolore del sindaco

"Una delle tragedie più grandi dell'ultimo ventennio perché ha coinvolto quattro giovani ventenni che hanno perso la vita". Lo ha detto il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi riguardo ai quattro giovani ritrovati morti questa mattina dentro un'auto nel fiume Trebbia. "Sono stato lì fino ad ora -ha aggiunto Zangrandi- per esprimere vicinanza alla comunità e a queste quattro famiglie piacentine, di cui una di Calendasco, ed è stato straziante". Insieme con il sindaco, erano presenti sul posto le autorità, i genitori e i parenti delle vittime e rappresentanti delle istituzioni. "Le attività -ha concluso il sindaco- procedono. E' arrivato il medico legale per l'avanzamento delle indagini e per rendere possibile lo spostamento dei cadaveri".