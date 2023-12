Quest’anno per Natale si regalano cibi e giocattoli, lo mette in evidenza una indagine di Confcommercio

Questo Natale aspettatevi quali regali sotto l'albero, qualcosa di buono da mangiare e giocattoli, soprattutto per i più piccoli. A svelare le intenzioni di acquisto degli italiani per le feste è l'indagine sui consumi di Natale di Confcommercio-Imprese per l'Italia con Format Research. Dai dati emerge che rispetto al Natale scorso, quest’anno si regaleranno più prodotti per la cura della persona, ma anche più gioielli e più trattamenti di bellezza. Ma non solo. Quasi una persona su due comprerà anche nei negozi di quartiere. Che per Confcommercio equivale al Natale tradizionale. Il che significa meno acquisti online.





In aumento i regali

I dati mettono in evidenza anche che dalla pandemia aumentano gli italiani che faranno regali a Natale e fino al 73,2% degli intervistati dichiara di spendere di più. In media verranno destinati ai doni 186 euro a testa, ovvero 29 euro in più del 2022. Ma c’è di più. Secondo l’associazione dei commercianti è in aumento che per questo Natale spenderà per i regali oltre 300 euro. Si tratta dell'8,3% degli intervistati. Una quota che, seppur minoritaria è quasi triplicata rispetto all’anno scorso.





La classifica dei regali di Confcommercio

Secondo Confcommercio i prodotti enogastronomici saranno scelti dal 72,7% del campione intervistato, seguito dai giocattoli, 50,1%, e i prodotti per la cura della persona che sorpassano l'abbigliamento e si posizionano al terzo posto. Si regaleranno meno biglietti per concerti e spettacoli, prodotti per lo sport e libri, anche se restano al quinto posto tra le strenne. In questo caso si affida a Internet il 68,5% degli intervistati, in aumento del 6% rispetto all'anno scorso. Torna però di moda lo shopping più tradizionale come i negozi di vicinato (48,3% degli intervistati) e punti vendita delle catene (67,7%). Il 18,5% di chi percepirà la tredicesima la utilizzerà per fare regali di Natale. Un quarto per pagare tasse e bollette e il 23,7% per affrontare spese per la casa e la famiglia.





L’aumento dei prezzi

Il Codacons, invece, fa presente che quest’anno, a causa dell’aumento dei prezzi, gli italiani dovranno sborsare di più per i regali di Natale. Secondo l'associazione dei consumatori per i regali le famiglie spenderanno 7,5 miliardi e considerando anche pasti e viaggi la spesa raggiungerà 22,3 miliardi, il 12,6% in più rispetto allo scorso anno. Ad essere maggiormente toccati dai rincari gli spostamenti e il turismo. Per alberghi e pensioni si pagherà il 9,2% in più. I pacchetti vacanza raggiungono il 19,9% e i voli nazionali toccano il 29,2% in più. Costano di più i viaggi in treno: +8% e pullman +4,2%.