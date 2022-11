Covid, tornano a salire incidenza settimanale e RT, calano ricoveri e terapie intensive

Pur nel segno della prudenza, come sempre ribadito nel corso degli ultimi mesi, la situazione epidemiologica del nostro Paese conosce una discesa dei numeri che permette di aprire a una nuova stagione di allentamenti delle restrizioni anti Covid del nostro Paese. Come ogni venerdì è stato pubblicato il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Continua a calare l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid nei reparti ordinari. Non solo: scende anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, che rispetto al 6,6% della scorsa settimana si attesta oggi al 5,5%. Il tutto mentre il governo prepara nuovi allentamenti alla luce degli ultimi dati definiti incoraggianti rispetto alla condizione del Paese e anche in vista della fine dello stato di emergenza.





Intensive, nessuna regione sopra la soglia di allerta

Dai dati del monitoraggio settimanale emerge ancora un dato rilevante, questa volta in merito all'occupazione dei reparti di terapia intensiva. Dallo scoppio della pandemia in poi, un'occupazione pari al 10% è stata considerata pari alla "soglia di allerta" che spesso molte regioni italiane hanno superato. Questa settimana la tendenza è l'opposta: nessuna Regione supera, infatti, un'occupazione delle terapie intensive superiore a uno su dieci. Anche la Sardegna, che la scorsa settimana era l'unica regione a registrare un'occupazione superiore alla soglia (12,7%), si allinea al resto del Paese. Diversa è la situazione per quanto concerne l'occupazione dei reparti ordinari, che vede dieci regioni superare la soglia di allerta di occupazione del 15%.