Radio, oggi un'audizione pubblica sulla controversa riforma del TUSMAR, tutti contrari a un piano FM parallelo a quello DAB+

L'audizione sulla riforma del TUSMAR

Oggi si è tenuta un'audizione pubblica sulla controversa riforma del TUSMAR, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Si è parlato in particolare della radio, che, tra i media, è l'unico che subisce ancora oggi una regolamentazione analogica. Nel corso dell'audizione, tutti gli interventi sono andati nella direzione di evitare una pianificazione analogica, cioè sull'FM, parallela a quella digitale, DAB+. “La radio vive di mercato. E il mercato oggi lo fanno le reti broadcast che sono garanzia di affidabilità, libertà, pluralismo, sostenibilità economica, sia in analogico, ma ancor più in tecnica digitale”, ha detto Anna Maria Genzano, responsabile dei rapporti istituzionali del gruppo RTL 102.5. “Su diversi tavoli nazionali e internazionali - ha aggiunto - si discute sempre con più insistenza di una pianificazione dell’FM. E’ dal 1984 che questo paese aspetta una pianificazione e se ha atteso sino ad oggi, a nostro avviso, vuol dire che può attendere ancora. Già l’allora ministro delle Poste e Telecomunicazioni disse che quel piano non era attuabile in considerazione della situazione esistente. Quel piano prevedeva meno di 4.000 punti di diffusione. Oggi, così come negli anni ’90, ce ne sono più di 17.000. Da una simulazione effettuata alcuni anni fa è emerso che con le risorse previste dal piano di Ginevra, in Italia sarebbero sopravvissute 9 radio nazionali sulle attuali 16 e 300 locali sulle oltre 1000 esistenti. E’ questa la ragione per la quale fino ad oggi non è stato ancora fatta una pianificazione”.





I rischi della pianificazione

"Una eventuale pianificazione - ha affermato Anna Maria Genzano di RTL 102.5 - destabilizzerebbe profondamente l’intero sistema radiofonico privato. Attenzione, nessuno di noi si illude sul futuro analogico dell’FM. La strada sarà lunga, ma non accetteremo che sia traumatica e penalizzante per i cittadini e per le nostre imprese, perché queste imprese continuano ancora oggi ad investire ingenti risorse economiche nel miglioramento delle reti diffusive FM e parallelamente anche nello sviluppo del DAB. Perciò bisogna tutelare e garantire la diffusione FM da parte delle emittenti concessionarie legittimamente operanti e bisognerà attendere fino al completamento del DAB e all’avvio di un adeguato mercato di tale tecnologia”. La stessa Genzano, intervistata da NL, ha dichiarato di condividere l’ipotesi di un eventuale riutilizzo dell’FM o di forme di indennizzo in caso di altra destinazione, come avvenuto per le frequenze tv. “Voglio dire che bisognerà attendere che vi siano altre tecnologie adeguatamente sviluppate e rese disponibili all’utenza con almeno le medesime caratteristiche di capillarità e qualità dell’FM e con adeguato sviluppo del mercato, tenuto conto, ripeto, e tutelando gli investimenti effettuati sino ad oggi dagli operatori. Se ciò non accadrà, nessuna pianificazione FM potrà aver luogo - ha aggiunto - con la revisione del TUSMAR riteniamo vadano snellite tutte quelle norme, alcune addirittura risalenti agli anni ’90, quando vi era una realtà di mercato limitata, settoriale e meno concorrenziale di quella attuale, che per anni hanno impedito la crescita delle emittenti radiofoniche e la possibilità di espansione in un contesto, come quello attuale, in cui per poter competere con le multinazionali OTT del settore è necessaria la presenza di aziende solide, economicamente ed editorialmente. Questo anche in ragione del fatto che oggi la concorrenza si fa sui contenuti, quindi bisogna dare l’opportunità e gli strumenti per crescere anche alle radio locali che creano contenuti appetibili sul mercato. Va data loro la possibilità di strutturarsi affinchè vi sia sul mercato una concorrenza ad armi pari tra tutti gli operatori presenti nel settore, perciò dando a tutti la possibilità di crescere in relazione alle proprie capacità. Ho sentito, nel corso dell’audizione, qualcuno temere che l’ampliamento della copertura delle radio locali possa andare a stravolgere il quadro competitivo. Noi crediamo, invece, che il quadro competitivo sia già cambiato, ma non lo diciamo noi, lo dice la composizione di questo tavolo".