Radio Zeta è media partner del "Belvedere Tour", il nuovo show nei club di Galeffi

Partirà il prossimo 3 dicembre da Roma il “BELVEDERE TOUR” di Galeffi, il nuovo tour nei club del cantautore romano. Un nuovo spettacolo, con una band rinnovata e una scaletta che spazia nel meglio della sua discografia.



Nel tour, che toccherà i club più importanti d’Italia, Galeffi porterà in scena i suoi ultimi lavori discografici: il nuovo progetto “Belvedere” (uscito a maggio 2022) e il suo secondo album “Settebello” (uscito a marzo 2020), oltre a tutti i suoi brani più amati.

Mercoledì 23 novembre 2022, Galeffi è stato ospite in “Collettivo Zeta” in compagnia di Simone Palmieri e Diego Zappone. In diretta su Radio Zeta, l’artista ha presentato il nuovo tour: “Sono passati quattro anni dal mio ultimo tour e sono molto curioso, mi interrogo su quello sarà il mio approccio sul palco. Faremo tantissime canzoni perché porteremo in concerto i miei ultimi due dischi e devo dargli giustizia. In questi live suoneremo tanto, la scaletta sarà lunga e ripercorrerà tutta la mia carriera. Io e la mia band siamo carichi. In questi anni mi sento cresciuto a livello lirico e armonico, per questo album ho avuto più tempo per lavorare. “Belvedere” era un mantra che mi ripetevo nel periodo della pandemia per guardare al futuro. Rappresenta anche un allenamento a guardare l’altro, cercando di trovare il bello”, ha dichiarato Galeffi ai microfoni di Radio Zeta.

Per ogni data, Radio Zeta, media partner del tour, regalerà i biglietti del “BELVEDERE TOUR”. Gli ascoltatori potranno aggiudicarsi i biglietti andando su RTL 102.5 Play nella sezione Special & Contest.

Di seguito il calendario aggiornato delle date:

03 dicembre 2022 – ROMA - LARGO VENUE – SOLD OUT

11 dicembre 2022 - MILANO - MAGAZZINI GENERALI

13 gennaio 2023 - FIRENZE - VIPER

14 gennaio 2023 - ROMA - LARGO VENUE

19 gennaio 2023 - TORINO - HIROSHIMA MON AMOUR

20 gennaio 2023 - RONCADE (TV) - NEW AGE

21 gennaio 2023 - CESENA - VIDIA CLUB

27 gennaio 2023 - BRESCIA - LATTERIA MOLLOY

28 gennaio 2023 - BOLOGNA - LOCOMOTIV

L’intervista integrale di Galeffi è disponibile su RTL 102.5 Play: https://play.rtl.it/ospiti/18/galeffi/