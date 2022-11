Radio Zeta è media partner del “SULL’EMANI TOUR” il nuovo show nei club del cantautore Gio Evan

Gio Evan, attualmente in radio con il singolo “De Dominicis”, torna in scena dopo la straordinaria esperienza di “Evanland – Il Festival Internazionale del Mondo Interiore”, una giornata dedicata alla crescita spirituale, alla sensibilità ecologica e alla musica. Il nuovo tour, in partenza dall’Hiroshima Mon Amour di Torino, toccherà i più importanti club d’Italia. Uno spettacolo in cui Gio Evan porterà sul palco tutta la sua arte, dalla poesia alla musica, con attività speciali e sorprese che l’artista condividerà con il suo pubblico in ogni data.

Di seguito il calendario in aggiornamento:

24 febbraio, Hiroshima Mon Amour – Torino

2 marzo, Latteria Molloy – Brescia

3 marzo, New Age – Roncade (TV)

4 marzo, Estragon – Bologna

9 marzo, Largo Venue – Roma

10 marzo, Viper Theatre – Firenze

11 marzo, Common Ground – Napoli

17 marzo, Urban – Perugia

18 marzo, Vidia – Cesena

I biglietti del “SULL’EMANI TOUR”, prodotto e organizzato da Baobab Music e Ethics di Massimo Levantini, sono disponibili in prevendita su TicketOn0e: https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/

Martedì 8 novembre 2022, Gio Evan è stato ospite in “Collettivo Zeta” in compagnia di Simone Palmieri e Diego Zappone. In diretta su Radio Zeta, l’artista ha presentato il nuovo singolo “De Dominicis". “Mi sto ispirando ad alcuni artisti, come per De Dominicis, non per l'artista in sé ma per l'archetipo che rappresenta. Ogni artista ha un ideale per cui si è battuto e che lo caratterizza", ha dichiarato il cantautore ai microfoni di Radio Zeta.

