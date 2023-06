Radio Zeta Future Hits Live 2023: tutto pronto per il grande show al Foro Italico di Roma, questa sera alle 21

Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tutti in una sera. Saranno loro i grandi protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live, che mette al centro la musica degli artisti che meglio rappresentano la nuova scena italiana. Questo il cast completo: ACHILLE LAURO & ROSE VILLAIN, ALFA, ANGELINA MANGO, ARIETE, BLANCO, BORO BORO & ORIANA, BRESH, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE, FEDEZ, ANNALISA & ARTICOLO 31, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN e SANGIOVANNI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, TANANAI, TOMMASO PARADISO, FABIO ROVAZZI & ORIETTA BERTI, TONY EFFE & EMMA, IRAMA & RKOMI. Quest'anno, il Radio Zeta Future Hits Live si impegna ad offrire ancora di più, con una serie di sorprese senza precedenti. Sul palco saranno presentate molte esibizioni inedite e studiate appositamente per regalare al pubblico un'esperienza unica. In questo spettacolo che inaugura la stagione estiva della Generazione Zeta, il pubblico avrà anche la fortuna di assistere per la prima volta, dal vivo, a alcune delle canzoni e dei duetti più attesi dell'estate. Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Stasera sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere il pubblico e tutti i cantanti che compongono l’incredibile cast del Festival della Generazione Zeta. Mentre, il 30 agosto, Future Hits Live di Radio Zeta farà tappa nell'incantevole Arena di Verona per una serata che raccoglierà tutte le emozioni di una estate ormai giunta al termine e darà il via alla nuova stagione autunnale, regalando una carica di energia indimenticabile. «Siamo felicissimi di annunciare l'aggiunta di una nuova data agli imperdibili eventi live del gruppo RTL 102.5. Dopo il Power Hits di RTL 102.5 a Verona e il Radio Zeta Future Hits a Roma, ampliamo l'offerta, portando anche il Future Hits Live a Verona. Questa nuova occasione ci permetterà di offrire ancora più divertimento e spettacolo ai nostri ascoltatori e di aprire e chiudere l’estate con i nostri eventi. A giugno lanciamo le future hits dell’estate a Roma, a fine agosto decretiamo il Power Hit dell’estate su RTL 102.5 e, su Radio Zeta, scopriamo le nuove hits che ci accompagneranno in autunno», dichiara Lorenzo Suraci, presidente e editore del gruppo RTL 102.5. «Giunto alla sua seconda edizione, il Radio Zeta Future Hits Live è già diventato un appuntamento imperdibile per tanti ragazzi. Sancisce la fine della scuola e l’inizio delle vacanze, e permette di condividere tutta la musica che l’estate ci riserva, in una sola serata», dichiara Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta.

Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live a partire dalle 21:00, in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.