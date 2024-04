Max Pezzali presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Discoteche abbandonate”: «È il racconto di come quei locali, aggi abbandonati, abbiano rappresentato un fattore culturale importante e di come la provincia sia riuscita ad arrivare al centro del mond

Max Pezzali è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il nuovo singolo "Discoteche abbandonate". In radio dal 15 aprile, il brano, scritto con Jacopo Ettorre e Michele Canova (che ne ha curato anche la produzione), arriva a 4 anni di distanza dal suo lavoro discografico. A RTL 102.5, Max Pezzali racconta: «In questo brano parlo di una cosa che riguarda un tempo sospeso e passato, dagli anni ‘80 ai 2000. Per il momento è solo in radio, volevo fare come si faceva in passato. L’ho fatto per citare quel mondo di locali, che per quelli della mia generazione hanno rappresentato tanto e che ora sono abbandonati come simulacri di una civiltà che non c'è più».

“DISCOTECHE ABBANDONATE”

Il brano nasce pensando al fenomeno delle discoteche abbandonate, un “cimitero” di luoghi culto che negli anni ha ispirato libri e mostre in tutta Italia. «Le discoteche di allora hanno rappresentato un fattore culturale importante, erano i luoghi in cui abbiamo visto rappresentate cose che normalmente all'epoca non trovavamo in provincia. Io non esisterei musicalmente se non avessi ascoltato la musica di quelle discoteche. Quei locali sono ancora lì, nati per essere quello e non poter diventare altro. Come fai a convertirle in qualcos'altro, anche volendo? Dietro c'era il coraggio di tanti imprenditori di provincia che volevano il locale più bello, dimostrare di essere i più bravi». Ospite in The Flight, in occasione della presentazione del singolo, Pezzali spiega: «Con quelle discoteche anche la provincia era protagonista. Le città non avevano quegli spazi e quindi si invertiva il trend, le macchine dalla città andavano nella provincia. Si creavano delle sottoculture legate ai singoli locali. Benny Benassi oggi è un vincitore di Grammy Award, ma in quegli anni suonava al Marabù di Reggio Emilia. Quindi, questo è anche un racconto di come la provincia sia arrivata al centro del mondo».

IL VIDEOCLIP

Il videoclip della canzone, diretto da Dario Garegnani, raccoglie diverse immagini tratte da “Disco Mute”, il libro culto edito da Magenes che più di tutti ha saputo immortalare luoghi straordinari da anni abbandonati e riscoperti anche dai location manager Calloni e Alessandro Tesei. Le immagini sono accompagnate dalle testimonianze di tantissimi dj di fama italiana e internazionale che hanno contribuito a rendere quei luoghi e quegli anni eterni. «Volevamo registrare dei contenuti in queste discoteche abbandonate ma nella maggior parte dei casi non concedono il permesso perché sono pericolanti. Vedi come ciò che è grande in un'epoca, passano vent’anni anni, e perde d'importanza. Fa molto impressione vedere queste immagini. Nel video ci sono frasi di grandi dj che hanno vissuto quella epoca e l'hanno resa grande. Era prima dei dj con i jet privati. Quelli erano dj con le macchine cariche di dischi, che volevamo far sentire alla pista l'ultima figata che avevamo trovato. Era anche un modo per trasmettere la propria capacità di trovare le cose giuste. Era un alto modo di fare il dj e di rapportarsi con la gente. Con le loro testimonianze abbiamo raccontato quell’epoca dal punto di vista di chi era in consolle. Abbiamo ricordato un amico, Claudio Coccolato, che ha dedicato tanto tempo alla cultura delle discoteche, anche dagli attacchi dei media», racconta Max Pezzali a RTL 102.5.

IL COMIC BOOK

“Discoteche abbandonate” sarà anche un comic book, il secondo della serie ideata da Max Pezzali e sceneggiata da Roberto Recchioni, in uscita a maggio, che segue il primo numero “Max Forever All Stars” andato sold out al Lucca Comics 2023. «Roberto Recchioni è uno dei più bravi che abbiamo in Italia, un'autorità nel settore. Lavoriamo insieme da un po' e c'è molta empatia. Il lavoro finito l'ho visto ed è molto divertente. Qui sono uno di quei protagonisti che vagano in questa città decaduta e va a trovare sé stesso. Una persona normale che si trova alle prese con il proprio passato», svela Pezzali a RTL 102.5.

“HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA VERA STORIA DEGLI 883”

L’incredibile storia di Max Pezzali e degli 883 sarà raccontata in una serie, disponibile nel 2024 su Sky e in streaming su NOW. A interpretare Max Pezzali è Elia Nuzzolo. «Saranno otto puntate sulla storia degli 883, un po' romanzata ma molto interessante. Ho visto i primi tre episodi, fanno molto ridere ma anche molto riflettere. Racconta di un mondo un po' estinto, ma molto bello. Gli attori li ho visti sul set, non ho partecipato ai casting; l'attore che mi interpreta mi ha studiato bene».

“MAX FOREVER (HITS ONLY)”, IL NUOVO TOUR NEGLI STADI DI MAX PEZZALI

“Discoteche abbandonate” sarà eseguito anche live nel nuovo tour negli stadi di Max Pezzali “MAX FOREVER (HITS ONLY)”, in partenza dal 9 giugno dal Nereo Rocco di Trieste. Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. Il tour prodotto da Vivo Concerti. «Un bel giro degli stadi che per me è una grande soddisfazione. Stiamo creando uno show diverso da quelli degli scorsi anni. Faccio una serie di rituali prima di salire sul palco, l'ultimo e il più importante è il segno della croce con il microfono. Deve essere rumoroso e deve fare un po' male, si sente dal mix di sala, con il fonico che mi dice "cavolo Max, tutte le volte”», racconta.

Queste tutte le date di “MAX FOREVER (HITS ONLY)”:

Domenica 09 giugno 2024 | TRIESTE – STADIO NEREO ROCCO – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | TORINO – STADIO OLIMPICO

Sabato 22 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA

Domenica 23 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA – SOLD OUT

Giovedì 27 giugno 2024 | ROMA – STADIO OLIMPICO

Domenica 30 giugno 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Lunedì 01 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 02 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 09 luglio 2024 | MESSINA – STADIO SAN FILIPPO

Sabato 13 luglio 2024 | BARI – STADIO SAN NICOLA