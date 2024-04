Mace presenta 'Māyā' su RTL 102.5: "È un disco corale che nasce da un costante contatto umano con gli artisti con cui ho collaborato, Stiamo lavorando anche a un making of”

Mace è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare "MĀYĀ", il nuovo album pubblicato per Island Records/Universal Music Italia. Uscito il 5 aprile, "MĀYĀ" è il terzo album da solista di Mace, nel quale il producer multiplatino ha deciso di riunire 28 voci del panorama musicale italiano.

"MĀYĀ", IL NUOVO ALBUM DI MACE

"MĀYĀ" è un viaggio tra generazioni, stili, sensibilità e mondi sonori diversi. Un’esplorazione che non si limita alle produzioni ma che si estende alla scelta accurata degli ospiti, tra i pesi massimi della scena e le nuove promesse che stanno lasciando un segno, a dimostrazione della curiosità del producer verso tutto ciò che è innovativo. Ospite di RTL 102.5, Mace ha raccontato i dettagli sul processo creativo dell'album e ha parlato dell'esperienza di collaborare con gli altri artisti che hanno contribuito al progetto: «Ho riunito 28 cantanti e 15 musicisti, questo disco è un'opera corale. Sono un produttore, ma anche un allenatore e un po' psicologo. Volevo ritornare a ciò che ho fatto con OBE, ma con una metodologia diversa: anziché portare tutti in studio, li ho portati in un casale in Toscana. Con alcuni siamo stati insieme 24 ore al giorno per diversi giorni, condividendo tutto. C'è stato un momento in cui eravamo 25 persone nello stesso posto e mi sono detto di provare a realizzare un disco che nascesse proprio da questo costante contatto umano. Eravamo tutti lì, insieme, nello stesso posto. È stato un modo di vivere più complesso, e anche la musica doveva nascere così. Il posto era grande, con diverse sale, un giardino e uno studio di registrazione attivo 24 ore al giorno, così se a qualcuno veniva in mente un'idea di notte poteva recarsi lì e registrare, senza nemmeno premere il tasto play. Magari ti svegliavi al mattino e scoprivi ciò che un altro aveva creato durante la notte. Ora stiamo lavorando a un making of della creazione di questo disco. Le persone sono curiose di capire come nascono le canzoni, soprattutto se nascono in un processo del genere, in cui i momenti creativi si mescolano con quelli di vita».

"MĀYĀ" è un termine che nasce dalla filosofia induista per esprimere la grande illusione che avvolge ciò che definiamo comunemente come “reale”, un velo che nasconde la vera Natura delle cose e di noi stessi. «"MĀYĀ", significa grande illusione, perché la realtà non è come la percepiamo con i nostri sensi e la nostra coscienza; secondo le filosofie orientali, c'è molto di più. Questa è anche la mia visione. Verso la fine della produzione, mi è venuta in mente questa filosofia e ho pensato che fosse perfetta. In un'opera così corale, questa mi descrive personalmente».

MACE AL FORUM

Il 18 ottobre 2024 Mace terrà il suo primo concerto al Forum di Milano: un’esperienza extracorporea che condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso OBE, OLTRE e il suo prossimo album. Ad accompagnare Mace in questo viaggio ci saranno musicisti, visual artist e diversi ospiti che si alterneranno sul palco per trasportare il pubblico in un itinerario multi sensoriale. «Farò il Forum per la prima volta e sto delineando il percorso di ciò che voglio realizzare. Nello spettacolo ci sarà sicuramente il meglio di OBE, OLTRE e MAYA, e alcuni brani prodotti per altri artisti. Sul palco ci sarà una grande band, molti ospiti e dei visual bellissimi».

Il concerto è prodotto da Artist First, i biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone al sito ticketone.it