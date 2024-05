Eurovision 2024, è il giorno di Angelina Mango. Fischi alle prove di Israele

Questa sera si terrà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, che segna il debutto a Malmö di Angelina Mango. Anche se non sarà in gara, la cantautrice si esibirà con “La Noia”, che le è valsa la vittoria di Sanremo 2024. Da regolamento, il brano ha però subìto delle modifiche: le canzoni dell’Eurofestival, infatti, non possono superare i tre minuti. Contestata invece la rappresentante di Israele: fischi durante le prove di questa mattina.

EUROVISION, ECCO A CHE ORA CANTERÀ ANGELINA

Come per la prima semifinale, anche al termine di questa serata saranno dieci i Paesi che passeranno in finale. Saranno quindi in 26 a contendersi, sabato sera, la vittoria al termine del Grand final. Stasera salirà sul palco, per la prima volta nel corso della manifestazione, anche Angelina Mango, tra le favorite per questa edizione, che presenterà all’Europa “La Noia”. La cantautrice lucana dovrebbe esibirsi intorno alle 22.17. Ecco l’ordine di uscita della serata: Malta (Sarah Bonnici, “Loop”); Albania (Best, “Titan”); Grecia (Matina Satti, “Zari”); Svizzera (Nemo, “The Code”); Repubblica Ceca (Aiko, “Pedestal”); Francia (Slimane, “Mon amour”); Austria (Kaleen, “We Will Rave”); Danimarca (Saba, “Sand”); Armenia (Ladaniva, “Jako”); Lettonia (Dons, “Hollow”); Spagna (Nebulossa, “Zorra”), San Marino (Megara, “11:11”); Georgia (Nutsa Buzaladze, “Firefighter”); Belgio (Mustii, “Before The Party’s Over”); Estonia (5Miinust x Puuluup, “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”); Italia (Angelina Mango, “La noia”); Israele (Eden Golan, “Hurricane”); Norvegia (Gåte, “Ulveham”); Paesi Bassi (Joost Klein, “Europapa”). Contrariamente alla prima semifinale, questa sera il televoto sarà aperto anche agli italiani: vietato però votare per la propria nazione o per qualsiasi delle Big Five (in questo caso, Francia e Spagna).