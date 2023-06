Radio Zeta Future Hits Live: in diretta su Radio Zeta, RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play direttamente dal Centrale del Foro Italico di Roma!

Radio Zeta Future Hits Live: tutto pronto per la seconda edizione del Festival della Generazione Zeta! Sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma e il 30 agosto la seconda data all'Arena di Verona.

LA DIRETTA SU RADIO ZETA, RTL 102.5 E IN STREAMING SU RTL 102.5 PLAY

Dalle 21:00 del 10 giugno, sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.

IL CAST COMPLETO

Sul palco, saranno presenti tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, che rappresentano al meglio la nuova scena italiana. Questa la line up completa: ACHILLE LAURO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNALISA, ARIETE, ARTICOLO 31, BLANCO, BORO BORO, BRESH, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE, EMMA, FABIO ROVAZZI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, IRAMA, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN, ORIANA SABATINI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TEDUA, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE.

UN PALCO SPECIALE

Quest'anno, ci saranno importanti novità. Il Radio Zeta Future Hits Live presenterà uno speciale palco a 360 gradi, collocato al centro della venue, offrendo così un'esperienza unica e coinvolgente per il pubblico. Gli artisti avranno la possibilità di esibirsi sotto ogni angolazione, regalando al pubblico un'esperienza musicale immersiva.

I SOCIAL

Inoltre, Radio Zeta e RTL 102.5 forniranno una copertura completa del Festival attraverso i loro canali social, tra cui Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Twitch, LinkedIn e Instagram. I fan avranno l'opportunità di vivere il "dietro le quinte" dell'evento, con contenuti esclusivi e speciali che mostreranno interviste, backstage, prove e momenti inediti. Sarà un modo privilegiato per esplorare il mondo del Radio Zeta Future Hits Live.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL23