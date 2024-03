Ragazzo di 12 anni ferma il padre violento con il “mobile angel” e salva se stesso e la madre

A Torre Annunziata un bambino di 12 anni ha utilizzato il “Mobile Angel” per salvare la madre dal padre violento, già gravemente indiziato per atti persecutori. L’uomo non poteva avvicinarsi alla ex compagna e al figlio che, dotato dai carabinieri di un dispositivo di sicurezza di emergenza, è riuscito a chiamare i soccorsi e ad evitare il peggio.

Come funziona il dispositivo

Dopo gli ultimi casi di cronaca di femminicidi e violenza domestica, ai Carabinieri di alcune città italiane è venuta in aiuto la tecnologia. Si tratta di un orologio salvavita chiamato Mobile Angel. Il dispositivo, dopo il via libera della procura, viene consegnato alle vittime assieme ad uno smartphone consentendo un contatto immediato con i carabinieri che, nella sala operativa, hanno uno schermo dedicato al monitoraggio dei dispositivi in utilizzo. La geolocalizzazione costante permette alle forze dell’ordine di sapere dove si trova la persona in pericolo e di raggiungerla rapidamente.