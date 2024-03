Re Carlo è indisciplinato ma sta bene, lo dice la consorte Camilla, che lo rappresenta in una visita in Ulster Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Sola, ma sorridente, rassicurante e vestita con un cappotto color verde, come i colori irlandesi. Si è presentata così, la regina Camilla oggi, giovedì 21 marzo a Belfast, per un impegno solenne in cui rappresenta la casa reale Inglese. Il marito, re Carlo III, è rimasto a Londra per le cure al suo tumore, quindi è lei che in questo momento rappresenta i Windsor. E lo fa andando in visita di due giorni alla più turbolenta delle quattro nazioni del Regno Unito: l'Irlanda del Nord.





Una visita in mezzo a tanti problemi

Questa visita della regina Camilla si inserisce in un momento cruciale per la monarchia britannica, dopo la malattia, rimasta segreta di della consorte di William, Kate Middleton e dello scandalo della fotografia ritoccata. Al momento nella famiglia reale, lei, Camilla, è quella che è vista come la vera roccia di casa Windsor.





Un bagno di folla

Malgrado l'Ulster sia la più turbolenta delle quattro nazioni del Regno, la 76enne consorte di re Carlo III è sbarcata a Belfast, accolta da un bagno di folla fra strade e negozi. E lei non si è risparmiata. Rivolgendosi a sudditi, curiosi ed anche ai giornalisti ha assicurato che il marito sta rispondendo "molto bene" alle cure a cui è stato sottoposto dopo la diagnosi di cancro resa nota il mese scorso. Aggiunto anche che egli "è molto dispiaciuto" di non averla potuta accompagnare in questo viaggio, dopo che i medici gli hanno raccomandato per ora di evitare impegni pubblici esterni e di limitarsi a svolgere i doveri istituzionali. Scherzando con la gente sul fatto che "gli uomini non sono i migliori pazienti", ha spiegato che spetta a lei "cercare di tenerlo a bada".





Gli impegni odierni

Camilla ha poi raggiunto Hillsborough Castle, la residenza di rappresentanza nordirlandese, dove in serata avrà una serie d'incontri pubblici e impegni istituzionali. Quella iniziata oggi, giovedì 21 marzo, è la 22esima visita in Ulster, la prima senza il marito, re Carlo III. L'ultima era stata nel maggio 2023, nell'ambito del tour compiuto dalla coppia reale in tutte le nazioni del Regno dopo la cerimonia d'incoronazione solenne nell'Abbazia di Westminster.