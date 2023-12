Respinto da Hamas e dalla Jihad il piano dell'Egitto per una tregua, nuovo massacro nel campo profughi di Al Maghazi

La guerra in Medioriente è arrivata all'ottantunesimo giorno di combattimenti. La strada che porta a un possibile cessate il fuoco sembra sempre più lontana. Infatti ieri i palestinesi di Hamas e i miliziani della Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza, in cambio di un cessate il fuoco permanente . Tutto questo mentre l'esercito di Israele ha bombardato obiettivi di Hezbollah in Libano. Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di Al Maghazi , nel centro della Striscia. Tra le vittime ci sono 12 donne e 7 bambini.





La guerra non si fermerà