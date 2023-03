Retroscena sul litigio tra Mourinho e l'arbitro Serra, ecco cosa si sono detti a Cremona

NON E' FINITA QUI

L’acceso confronto a bordo campo tra Josè Mourinho e il quarto ufficiale Marco Serra si è lasciato dietro lunghi strascichi. Il tecnico della Roma è stato squalificato per due giornate e dovrà pagare una ammenda di 10 mila euro; l’arbitro è stato fermato e per qualche settimana non sarà chiamato a dirigere incontri. La società giallorossa ha annunciato ricorso perché la squalifica dell’allenatore venga ridotta se non proprio cancellata. Ma visto l’alto livello di polemica, la Procura Federale si è vista costretta ad aprire una inchiesta per approfondire l’accaduto, i due protagonisti dell’alterco saranno chiamati a testimoniare.





LA RICOSTRUZIONE DEL LITIGIO

La ricostruzione del litigio tra Mourinho e Serra si sta componendo come un puzzle: qualche labiale intravisto in tv, un paio di testimonianze di gente che era in zona. Il Corriere dello Sport ha ricostruito il presunto dialogo tra i due. Il tutto è avvenuto martedì scorso allo stadio Zini durante Cremonese-Roma, partita vinta dai grigiorossi con il punteggio di 2-1. Secondo il quotidiano romano, il confronto è andato in scena in due round: il primo a bordo campo durante il secondo tempo della partita, il secondo negli spogliatoi a fine gara.





PRIMO ROUND A BORDO CAMPO

Durante la partita Josè Mourinho ha protestato per alcune decisioni arbitrali. Il quarto uomo Marco Serra lo avrebbe invitato a restare in silenzio e lo avrebbe fatto usando termini non propriamente oxfordiani, con un atteggiamento quasi di sfida, come testimonia la sua postura: mani in tasca, spalle rivolte all’allenatore guardato di sguincio. Come si evince da un labiale visto in tv, il quarto ufficiale dice all’allenatore: “Vai a casa, vai… Non lo vedi che ti prendono tutti per il c…?”, indicando con il braccio il pubblico di Cremona. Serra segnala all’arbitro centrale Piccinini le proteste di Mou, che dunque viene espulso. Il portoghese si rivolge al direttore di gara e urla: “Devi stare tranquillo. E' lui che devi cacciare, non me”.





LA RESA DEI CONTI NEGLI SPOGLIATOI

Il secondo round negli spogliatoi. Dopo la partita, Mourinho entra nello stanzino degli arbitri e incalza il quarto uomo: “Se hai le palle, se sei un uomo, ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui". Serra replica: “Scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, io non ho detto niente". Una versione dei fatti che non piace per niente a Mourinho, che avrebbe sbottato dicendo: “Bugiardo. Sei un uomo di merda… Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina domenica prossima contro la Juve”. Illazioni alle quali Serra ha risposto così: “Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia”.