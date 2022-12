Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, racconta in radiovisione su RTL 102.5 il nuovo album “Fake News”

FAKE NEWS, IL NUOVO ALBUM DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Fake News, l’ultimo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito oggi, 2 dicembre 2022, contiene 14 brani e racconta gli ultimi due anni della band bergamasca. “Oggi è un giorno importante perché è uscito il nostro nuovo album ed è bellissimo condividerlo con gli amici di RTL 102.5. Sono quattro Fake News diverse e in quanto tali sono in copertina. Da un certo punto di vista ci scherziamo sopra perché le fake news danno una soluzione semplice a problemi complessi e la musica invece deve cercare di essere vera, l’arte deve essere verità in un mondo di bugie”, dichiara Zanotti raccontando il concept dell’album.





I NUOVI BRANI

“Le nuove canzoni sono più autobiografiche rispetto al passato. Parlano davvero di vita vissuta, di cosa vuol dire essere una band, del periodo Covid. C’è l’ossimoro di chiamare un album fake news e metterci dentro tutta la verità possibile”, aggiunge Riccardo Zanotti ai microfoni di RTL 102.5.





IL PERCORSO DEI PIGNUINI

Riccardo Zanotti parla anche del percorso fatto fino a questo momento con i Pinguini Tattici Nucleari e della loro visione della musica: “Non vogliamo essere persone perfette, vogliamo essere felici e cerchiamo di dare il buon esempio. È una giornata surreale perché mi arrivano live i risultati e sembra che Fake News stia andando bene. Oggi c’è un instore a Bergamo e siamo molto contenti perché pur essendo una band che fa tour in tutta Italia restiamo legati alle nostre radici. Siamo fieri di fare ciò che abbiamo fatto, pensiamo alle canzoni in modo continuativo, non pensiamo alle classifiche, vogliamo fare canzoni che possano accompagnare la gente”, conclude Zanotti.