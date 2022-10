Riflettori sul turismo, oggi a Rimini apre la fiera TTG Travel Experience

Su il sipario. Apre oggi a Rimini la 59ma edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group, una delle più note fiere del settore. Riflettori accesi oltre che sul più importante marketplace del turismo in Italia, anche sul Sia Hospitality Design e sul Sun Beach&Outdoor Style. Presenti 2.200 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% dall'Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo. Inoltre sono previsti nel quartiere fieristico oltre 200 eventi. I visitatori che arriveranno nella città romagnola potranno prendere contatto con il prodotto fornito dalle venti regioni italiane, avendo un quadro completo. A raccontare i loro territori ci saranno anche 50 destinazioni estere. Primo appuntamento alle 12, nella Hall Sud, con la conferenza 'La svolta Unbound del turismo: progetti d'impresa per viaggiatori con nuove sensibilità”. Moderatore Camila Raznovich, la conduttrice televisiva del programma “Kilimangiaro. Tutte le facce del mondo”. Previsti, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Rimini, Andrea Corsini., del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del presidente Enac, Pierluigi De Palma, del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Per quanto riguarda il segmento open air, trai vari eventi delle due Arene, segnaliamo la mostra dedicata al glamping 'The Ne[s]t', che racconta l'evoluzione di questo segmento che da quest'anno fa parte della proposta espositiva di Sia. La fiera di Rimini è anche l’occasione per presentare al mercato i risultati di alcune ricerche scientifiche. Istituto Piepoli per Confturismo, ad esempio, illustrerà il suo studio sul mercato italiano visto dall'estero. Un progetto volto a comprendere l'evoluzione del mercato dei viaggi e dell'ospitalità.





In tempi di crisi campeggi e villaggi turistici protagonisti

Quest'anno gli arrivi nei campeggi e villaggi turistici italiani raggiungeranno quota 10,7 milioni per un totale di 73 milioni di presenze e una prevalenza degli ospiti stranieri pari al 57% del totale. Il tema del turismo legato a campeggi e villaggi, sarà trattato al convegno "Ospitalità Open Air: quo vadis?" oggi alle 15.30, presso la Camping arena nel contesto dell'Assemblea Nazionale di Faita FederCamping .





Imprese a rischio, l’allarme lanciato da Bernabò Bocca

"Serve un immediato importante intervento da parte dell'Europa sul caro energia altrimenti migliaia di alberghi e imprese turistiche chiuderanno”. Questo il messaggio lanciato, in un’intervista all’ANSA, dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla vigilia del TTG Travel Experience che si terrà fino al 14 ottobre alla fiera di Rimini, assieme al Sia Hospitality Design e al Sun Expo.