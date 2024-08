Rivoluzione a Forum: arriva l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Dal 9 settembre parte la 40esima edizione

Sarà la nuova Santi Licheri, l'indimenticabile giudice di Forum (nella primissima edizione degli anni Novanta). L'avvocato Annamaria Bernardini De Pace diventa giudice arbitro nel programma condotto da Barbara Palombelli, lo storico tribunale televisivo di Mediaset.

«Mio padre era magistrato, forse ce l’ho nel Dna», racconta la Bernardini De Pace al Corriere della sera. «Erano anni che Barbara Palombelli (conduttrice della storica trasmissione, ndr ) mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice»

L'INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE TELEVISIVA

Si parte lunedì 9 settembre. Prima puntata della quarantesima stagione di Forum, condotto da Barbara Palombelli. «Santi Licheri è uno dei miei modelli. Gli ho stretto la mano solo una volta, tanti anni fa, a una conferenza a cui eravamo stati invitati...mai avrei pensato. Trovo che Forum sia il programma più intelligente della tv», continua l'avvocato.

L'INDIMENTICABILE FIGURA DI SANTI LICHERI ALL'INTERNO DI FORUM

Amato da tutti. Inconfondibile per il suo accento sardo e la sua vena ironica, Santi Licheri è stato il personaggio tv ricordato da intere generazioni. Una carriera brillante: la laurea in Giurisprudenza e poi la Magistratura. Diventa procuratore della Repubblica e a fine carriera presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione. Approda a Forum sin dal 1985, anno in cui va in onda la prima puntata della prima edizione del programma.