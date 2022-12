Rivoluzione storica (e green) con la svolta Usa sulla fusione nucleare

Gli scienziati americani sono riusciti, per la prima volta nella storia, a produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla . Domani arriverà l’annuncio del dipartimento statunitense dell'Energia , scrive il Washington Post parlando di " una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica ". Per il quotidiano Usa, si tratta del Santo Graal dell'energia senza emissioni di carbonio che gli scienziati hanno inseguito sin dagli anni '50. La scoperta sarebbe avvenuta presso la National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory , in California. Alcuni ricercatori, interpellati dal Washington Post hanno confermato le anticipazioni ma dietro anonimato.

UE, CONTINUARE A INVESTIRE

Un’energia illimitata, pulita ed economica, mai come in questo periodo storico rappresenta una svolta. La guerra in Ucraina ha portato alla guerra del petrolio Russia e resto del mondo. Questa svolta negli Stati Uniti "dimostra che la necessità di continuare ad investire nella fusione nucleare è forte". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sulle notizie circa l'annuncio in arrivo da Washington sulla fusione nucleare. "Abbiamo bisogno di vari approcci per garantire questa energia pulita in futuro, ma questo dimostra che vale la pena intensificare il lavoro e la ricerca", ha evidenziato von der Leyen. Poter dare scacco al petrolio di Putin è decisamente un sogno anche europeo.