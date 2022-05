Rkomi è il quarto giudice di X Factor, si aggiunge a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'amico

SVELATO IL NUOVO GIUDICE DI X FACTOR

è uno dei nuovi giudici di. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: sarà insieme a, con tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno.

Uno degli artisti più eclettici e di successo della nuova generazione italiana, Rkomi (classe 1994) comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 fa uscire il suo primo album ufficiale, Io in Terra, apprezzatissimo da pubblico e critica e certificato disco di Platino. Nel 2018 è la volta del libro/EP Ossigeno, un concept project dedicato proprio al suo originale processo creativo. Il suo personale percorso di studio e approfondimento della musica lo porta a iniziare ad approcciarsi alla melodia e a creare un genere musicale a sé, senza confini né definizioni, a cavallo tra il rap da cui proviene e la canzone d'autore a cui aspira.

Nel 2019 anticipato dal singolo Blu feat. Elisa, esce l’album "Dove gli occhi non arrivano", certificato disco di Platino, registrato tra l'Italia e il Sudafrica. Un lavoro particolarmente ambizioso, dove si distacca dal classico metodo di produzione trap e hip hop per abbracciare una musicalità più sfaccettata e multiforme; in esso appaiono Elisa, Sfera Ebbasta, Ghali, Carl Brave, Dardust. Oltre a questi, figura anche Jovanotti, che lo ospitò sul palco dell’ultimo grande Jova Beach Party a Milano Linate. Insieme a loro, un team di produttori all'avanguardia capitanati da Charlie Charles con la supervisione artistica di Shablo tra cui: Zef, Drillionaire, Dardust, Junior K e Daves the Kid.

Il suo ultimo lavoro ufficiale, Taxi Driver, uscito il 30 aprile 2021, è un concept album grazie al quale compie una personale metamorfosi artistica, sfoggiando la sicurezza che gli derivava da anni di scrittura nel rap e la freschezza di chi si approcciava per la prima volta al cantautorato. Ospita un artista per traccia: Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello.

L'album ha infranto ogni record precedente: ad oggi ha ottenuto 5 dischi di Platino, per diverse settimane è stato alla numero 1 della classifica italiana FIMI-GFK (dove è tuttora dopo 55 settimane in top 5). È l'album italiano più ascoltato del 2021 su Spotify; sempre sulla piattaforma di streaming, Rkomi è il terzo artista italiano più ascoltato del 2021.

Di Taxi Driver è stata realizzata anche una versione speciale con inediti in collaborazione con Elodie, Dargen D’Amico, Calibro 35, Karakaz, più un ulteriore disco contenente l’intera performance per Mtv Unplugged.

Ha partecipato, per la prima volta quest’anno, al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile.

FEDEZ, AMBRA ANGIOLINI, DARGEN D’AMICO e RKOMI sono i giudici di X Factor 2022, show Sky Original prodotto da Fremantle che arriverà da settembre su Sky e in streaming su NOW. Il loro lavoro inizierà con le Audition, che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza, le cui registrazioni avverranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano. Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili a questo link . L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti.

Intanto, i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 .

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radiovisione più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.