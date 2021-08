Roberto Bolle & Friends all’Arena di Verona. Due date eccezionali, imperdibili, nel segno della danza

La grande danza torna protagonista a Verona con le due eccezionali serate-evento di Roberto Bolle and Friends. Quella di domani sera e quella di martedì, quest’ultima già sold out. Uno spettacolo che mescola le arti performative da vari continenti, portando la danza nei luoghi più suggestivi del mondo da Roma alla California, dalla Francia all’Arena di Verona, dove è un appuntamento atteso con trepidazione di anno in anno. Un altro spettacolo, nel magnifico anfiteatro veronese, un altra parata di stelle. Al fianco di Bolle e sul palco con l’etoile i primi ballerini dalla Scala di Milano, dal Balletto di Astana, dall'Opéra di Parigi, dallo Staatsballet di Vienna e dal Dutch National Ballet di Amsterdam.

IL TABU’ INFRANTO DAL 2000 CON IL GALA ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

Roberto Bolle debutta, 11 anni fa, con il Gala Roberto Bolle & Friends. Il suo principale obiettivo a partire dal 2008, si legge sulle Bio del sito robertobolle.com, è di “uscire dai luoghi tradizionalmente tributati alla danza, alla ricerca di spazi più ampi e inusuali. Nascono così spettacoli unici come il Gala realizzato sul sagrato del Duomo di Milano, in piazza Plebiscito di Napoli, in piazza San Marco a Venezia, nella Valle dei Templi di Agrigento, al Giardino di Boboli a Firenze. Tutti al cospetto di migliaia di persone. Ma anche serate in luoghi inaspettati, mai finora contemplati dalla danza, come il Colosseo di Roma, la Certosa di Capri e il castello di Fènis ad Aosta. Ovunque serate mozzafiato e sold out. Negli ultimi anni questa formula di grande successo ha oltrepassato i confini nazionali per essere esportata all’estero: dal Pallas Theatre di Atene al Cemil Topuzlu Open Air Theatre di Instanbul, fino all’ultimo a New York presso il prestigioso New York City Center.”