Roberto Vecchioni a RTL 102.5: "Ai miei figli ho insegnato i sogni"

Il cantautore è stato protagonista della Suite 102.5 Live

Roberto Vecchioni è stato protagonista della Suite 102.5 Live per presentare il cofanetto "Canzoni per i figli" che racchiude il cd e il libro "La vita che si ama. Storie di felicità". Il cantautore ha percorso in due ore di chiacchiere e musica live la sua storia musicale da "Samarcanda" a "Chiamami ancora amore". Due ore in cui Vecchioni si è raccontato mettendosi a nudo come artista e come padre: "Ai miei figli non ho mai insegnato cose pratiche ma considerate 'inutili' come i sogni o la bellezza. Il sogno si insegna con il sorriso quando rientri a casa, i gesti, il modo di vivere e la malinconia...". Non solo cantante ma anche professore per molti anni: "I ragazzi di ieri e di oggi hanno tantissimo in comune tra queste il fatto che non a loro vengono negate occasioni e possibilità per emergere. Bisognerebbe valorizzare sempre i giovani".

