Roccaraso e Ovindoli pronti per il nuovo afflusso sulla neve, ma con regole più severe

Le piste dell'Alto Sangro si preparano , tra oggi, sabato 8 febbraio e domani, domenica 9, al ritorno massiccio di turisti da tutta Italia, ma soprattutto dalla Campania. Roccaraso si prepara al nuovo afflusso grazie alla neve fresca caduta negli scorsi giorni, ma in risposta agli episodi di sovraffollamento delle scorse settimane, cambiano le regole. Le autorità, infatti cercano di gestire la situazione per garantire sicurezza e il divertimento a tutti. Ad Ovindoli, invece, sembra che la sfida lanciata dai tiktoker non abbia fatto breccia tra la gente.





Roccaraso

Dopo l’invasione delle scorse settimane, Roccaraso ha deciso di adottare un rigido sistema di prenotazioni. Per questo fine settimana sono arrivate 80 richieste per il weekend. Solo 63 sono state confermate. Alcuni bus presentavano targhe duplicate. Solo 13 i mezzi che potranno salire fino al paese per la giornata odierna e ben 50 per la domenica. Gli autobus dovranno seguire un percorso specifico. Passeranno per la “dogana” tra Castel di Sangro e Rioniero Sannitico, per poi far scendere i passeggeri all’altezza dell'istituto Alberghiero Roccaraso. Il sindaco della località dell’Alto Sangro, Francesco Di Donato ha lanciato un appello affinché i turisti si divertano nel rispetto delle regole.





Ovindoli

Sotto i riflettori anche Ovindoli, ma questa località sembra aver visto un impatto molto più limitato. I tiktoker dopo la sfida lanciata non hanno ottenuto la risposta desiderata. Sono stati prenotati solo dieci autobus per la domenica, un numero modesto rispetto alle aspettative iniziali. Il sindaco, Angelo Ciminelli parla di misure di controllo necessarie da tempo. A Monte Magnolia, uno dei principali impianti della zona, sono operativi sei impianti su undici e 11 piste su 21. malgrado le dimensioni ridotte rispetto ad altri comprensori sciistici, Ovindoli riesce a gestire bene l’afflusso di turisti.





Stagione positiva

Se nel 2024 il turismo invernale dell’Alto Sangro era deficitario, con una perdita del 40% negli incassi, quest’anno il settore sta registrando una ripresa significativa. Si parla di un incremento del 60% nell’indotto economico. Diversi gli operatori che hanno investito notevoli risorse per rendere le piste più moderne e innovative. Tra Aremogna (Roccaraso) e Monte Pratello (Rivisondoli), sono attive 52 piste su 58.