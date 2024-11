Rocchi replica a Conte dopo lo sfogo contro il Var di Inter-Napoli: "Serve rispetto, altrimenti il clima s'incendia"

La replica di Rocchi

Il Var ha giustamente confermato il rigore per l'Inter

"Che significa che il Var non poteva intervenire? È un qualcosa che mi fa veramente incaz*are: il Var dovrebbe correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite alla vista dall'arbitro. Usato così crea solo retropensieri da parte di tutti... Se c'è un errore, come nel caso del rigore concesso, il Var deve intervenire, non confermare la decisione (sbagliata) dell'arbitro. E deve valere per tutti, non solo quando avviene contro di noi". Cosìsi era sfogato domenica sera, a caldo, dopo Inter-Napoli . L'allenatore azzurro faceva riferimento al rigore (poi sbagliato da Çalhanoğlu) concesso ai padroni di casa dall'arbitro Mariani sull'1-1 per uno scontro tra Anguissa e Dumfries. Parole che hanno fatto discutere non solo per il suo contenuto, ma soprattutto per la partecipazione emotiva con la quale sono state proferite in diretta tv.A poche ore di distanza è arrivata la replica del designatore della Can A e B,. A margine di un incontro programmato da tempo al centro IBC di Lissone e organizzato dalla Lega-Serie A, Rocchi si è espresso su quanto accaduto, anche se non ha fatto riferimenti diretti ed espliciti a mister Conte: "Di sicuro prima di tutto dobbiamo fare meno errori noi, ma poi bisogna cercare di essere più riflessivi, perché serve sempre rispetto. Chiedo di essere più riflessivi e più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima s’incendia. Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera (a Dazn, ndr) che è un errore".In effetti, già domenica sera, durante il consueto appuntamento su Dazn con Open Var, l’AIA, tramite Antonio Damato, responsabile tecnico del settore arbitrale, aveva fatto chiarezza sull'episodio del penalty concesso all'Inter, ribadendo che il Var, in base al protocollo esistente, non poteva intervenire: "C’è un protocollo che va rispettato e che dice che il Var può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore. Il fallo è leggero, sì, il rigore è sotto lo standard di quelli che vorremmo vedere concessi, ma non è un rigore inventato: l’arbitro era ben posizionato, ha visto una dinamica da calcio di rigore e l’ha assegnato".