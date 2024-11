Serie A, pareggio tra Inter e Napoli, Conte resta in testa. Roma in crisi, esonerato Juric Photo Credit: agenziafotogramma.it

INTER-NAPOLI 1-1

Il pareggio piace al Napoli, che resta al comando della classifica con un punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. I troppi sprechi in attacco penalizzano la squadra di Inzaghi. Era già successo contro la Juventus. Fin dai primi minuti i nerazzurri prendono il controllo delle operazioni ma senza pungere. Così è il Napoli ad andare in gol alla prima occasione: tocco sottoporta di Mc Tominay sugli sviluppi di un corner. Una chiusura di Acerbi su Kvaratskhelya evita guai all’Inter. Che prima dell’intervallo si rende pericolosa con un rasoterra di Acerbi ( respinto di piede da Meret) e pareggia con un gran gol di Calhanoglu, tiro imprendibile dal limite dell’area. Nella ripresa è monologo Inter: l’occasione più importante ce l’ha Calhanoglu, ma il suo rigore finisce sul palo ( è il suo primo errore dal dischetto dopo 19 trasformazioni consecutive). Un palo -esterno- lo ha colpito anche Dimarco, Lautaro solo in area non è riuscito a concludere, Meret si è opposto a Dimarco e a Barella. All’ultimo secondo il Napoli sfiora il colpaccio, ma la girata di Simeone finisce alta. Bocciati gli attaccanti, su entrambi i fronti: Lukaku cancellato da Acerbi, Thuram fantasma, Lautaro poco efficace.





ROMA-BOLOGNA 2-3

E’ crisi nera per la Roma, Ivan Juric è arrivato al capolinea, la società ha ufficializzato il suo esonero; il nome del successore verrà annunciato nei prossimi giorni, circola l'ipotesi Roberto Mancini. Giallorossi pesantemente contestati dal pubblico. Il Bologna dimentica le amarezze di Champions e si gode la terza vittoria consecutiva in campionato. All’Olimpico si è vissuta una partita vibrante, la Roma non ha lesinato impegno, ci ha provato fino all’ultimo ma ancora una volta sono emersi errori e limiti. Bravi i rossoblu ad approfittarne. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con il gol di Castro. El Shaarawy è stato l’ultimo ad arrendersi: ha segnato il gol dell’1-1 e dopo le reti bolognesi di Orsolini e Karlsson è andato ancora in gol accendendo la speranza di una rimonta. Ma non è bastato.





ATALANTA-UDINESE 2-1

La Dea resta in alto, sesta vittoria consecutiva per la squadra di Gasperini. Ma l’Udinese esce a testa alta, il successo dei bergamaschi è stato sofferto. Partita non semplice per l’Atalanta, i friulani nel primo tempo hanno creato pericoli: da segnalare una traversa e un chiaro rigore negato per fallo di mano di Hien. E prima dell’intervallo si sono portati in vantaggio con il gol di Kamara. Rimonta nerazzurra nella ripresa: prima con il pareggio di Pasalic, poi con l’autogol di Tourè. Gasperini sorride per la classifica, ma non per gli infortuni di Djmsity, Zappacosta e Zaniolo.