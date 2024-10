Roger Waters contro la Nazionale italiana: "Vergogna giocare con Israele"

Roger Waters all'attacco della Nazionale italiana di calcio. L'ex bassista e voce dei Pink Floyd, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram (1,3 milioni di follower), ha acceso la polemica a poche ore di distanza da Italia-Israele, giocata ieri allo stadio Friuli di Udine. Nessun riferimento alle questioni meramente calcistiche, ovviamente, ma il richiamo ai fatti in corso in Medio Oriente. L'accusa rivolta agli azzurri dal musicista, fervente sostenitore della causa palestinese, è di aver giocato contro Israele nel match disputato ieri sera (per la cronaca, vinto largamente per 4 a 1 dai ragazzi di Luciano Spalletti).

L'attacco di Roger Waters

Nel video postato sui social, Waters commenta le immagini della partita e non usa mezzi termini, esprimendo la sua indignazione con un secco: "Vergogna, vergogna Italia". Il bassista ha poi rincarato la dose, definendo Israele uno "Stato paria" con cui nessuno dovrebbe avere rapporti fino a quando non "si riunirà alla razza umana e non accetterà l'idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo". Waters, particolarmente coinvolto nella sua invettiva, ha chiuso il video così: "Devo spegnere, non posso più guardare".

Roger Waters tornerà in Italia per Sanremo 2025?

Nei giorni scorsi su siti e quotidiani è rimbalzata l'indiscrezione in merito alla possibile reunion dei Pink Floyd al Festival di Sanremo in programma a febbraio 2025. In particolare, si è parlato dell'incontro che Carlo Conti - direttore artistico e conduttore della kermesse - avrebbe avuto con David Gilmour a Roma, dopo i concerti tenuti da quest'ultimo al Circo Massimo. Sempre in base a quanto trapelato, l'idea di Conti - da sempre fan dello storico gruppo britannico - sarebbe quella di ospitare in due serate diverse Gilmour e Waters. Appare, infatti, impossibile che si presentino in coppia, considerando che i rapporti tra i due sono tutt'altro che amichevoli. A proposito di Pink Floyd, è stata finalizzata la vendita del loro catalogo musicale a Sony Music con un accordo dal valore di 400.000.000 di dollari. Sono inclusi brani che hanno fatto la storia della musica, tra i quali Wish You Were Here e Another Brick in the Wall.