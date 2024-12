Roma: 12enne caduto dal decimo piano, i pm: “Possibile istigazione al suicidio”

Emergono nuovi dettagli nell’inchiesta sulla morte di Valerio, il 12enne che ieri pomeriggio è caduto da una finestra del decimo piano di un palazzo in via Iginio Giordani, nel quartiere Collatino, a Roma. Non è chiaro se il ragazzino, morto poco dopo l’arrivo in ospedale, si sia buttato volontariamente o se si sia trattato di un incidente. Per questo la procura della Capitale ha aperto un fascicolo per indagare l’ipotesi di istigazione al suicidio e sta procedendo con l’analisi del cellulare e dei device tecnologici in possesso dell’adolescente, ascoltando anche familiari, insegnanti e amici dell'adolescente.





La caduta

Il ragazzino è precipitato da una delle torri di via Iginio Giordani. Valerio, studente e baby calciatore dell’Atletico Lodigiani 1972, secondo quanto si apprende al momento della tragedia si trovava in casa insieme con la sorellina, la baby sitter e forse il padre. Trasportato d’urgenza in condizioni da subito apparse disperate all’ospedale Bambino Gesù, al Gianicolo, non è sopravvissuto. Gli inquilini della torre lo descrivevano come un adolescente “sorridente, carino, sempre allegro”.

Si indaga, dunque, per capire quale sia stata la dinamica della caduta. La polizia scientifica ha svolto un sopralluogo nel palazzo, analizzando anche un muretto di circa 3 metri all’ingresso dello stabile contro il quale il ragazzino avrebbe impattato cadendo.