Roma, si ribalta l'auto e perdono la vita cinque ragazzi. Le vittime hanno fra i 17 e i 22 anni

Tre ragazzi di 22 anni e due ragazze di 17 e 18 anni sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto alle porte di Roma. I giovani erano a bordo di una 500 che si è ribaltata, forse a causa della forte velocità, dopo avere urtato un palo della luce a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti. Verranno disposte le autopsie sui corpi delle vittime.

Un compleanno finito in tragedia

Il ritorno da una serata in compagnia per festeggiare il compleanno si è trasformato in una tragedia con cinque giovani morti nell'incidente stradale avvenuto questa notte a Fonte Nuova, vicino Roma. Sui social appaiono insieme sin da quando erano poco più che bambini. Flavia Troisi, una delle vittime, aveva appena compiuto 17 anni mercoledì scorso. Con lei c'era Giulia Sclavo, anche lei 17enne, morta subito dopo l'arrivo in ambulanza al Policlinico Umberto I. I tre ragazzi deceduti, appassionati di calcio, avevano fatto anche alcune vacanze insieme. Alessio Guerrieri, 21 anni, nato a Tor Lupara, era un giovane calciatore e giocava insieme a Leonardo Chiapparelli, ferito in grave condizioni, e Valerio Di Palo, appassionato di kick boxing. C'era quest'ultimo al volante della 500, intestata alla madre.

L'Asaps denuncia: dall'inizio dell'anno sono già 85 i morti sulle strade italiane nei fine settimana

I cinque giovani che hanno perso la vita nell'incidente avvenuto stanotte a Fonte Nuova, vicino Roma, sono le ultime vittime delle stragi continue che si registrano sulle strade italiane. Sono 79, solo nei fine settimana, le persone che da inizio anno hanno perso la vita in incidenti stradali secondo quanto emerge dai dati dell'Osservatorio dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (Asaps) che monitora le vittime di incidenti stradali avvenuti tra il venerdì notte e la domenica notte. Nel terzo fine settimana del mese di gennaio, tra il 20 e il 22 gennaio 2023, l'Osservatorio Asaps ha registrato 17 decessi mentre sono state 25 le vittime nel weekend dal 13 al 15 gennaio. Ventuno i decessi nel fine settimana precedente, dal 6 all'8 gennaio, e 16 le persone che hanno perso la vita tra il 30 e l'1 gennaio.