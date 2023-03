Rosa Chemical a Rtl 102.5: "chiamatemi Manuel grazie a questo baffo. Ora un po' di relax ai Caraibi e poi i live"

"Non sono più la mia priorità. Non dico la mia tag (la firma alla fine dei graffiti ndr). Era Manuèl", dice. "Ho Only fans, se volete fare collaborazioni io ci sono. Il mio obiettivo non è fare i soldi, sono solo materialismo. A me piace fare foto a sfondo sessuale. Mi piace farle, dentro sono esibizionista. Non possono metterle su Instagram e quindi le pubblico su Only Fans come Rosa Chemical . Ma cos'è la normalità? Ci hanno imposto i tabù".

"Ciao da Manuèl. Stavo lavorando a nuovi progetti, ho deciso di cambiare accento e nome", dice Rosa Chemical. "Aspettatevi un pezzo estivo. Sto facendo crescere i baffi, ma la barba la faccio. Amo avere la baby face. Quindi chiamatemi Manuèl", dice nel corso della diretta a Password. "In ogni persona ci sono mille sfaccettature. Io ne ho tantissime. Penso di essere artista sempre, lo dimostro sul palco in modo più esplicito", aggiunge.

"COME AMO DEFINIRMI"

"Mi definisco il sesso italiano. Senza Rosa Chemical. Mi hanno identificarmi così", racconta ancora. "Mi diverto un sacco. Ci sono tanti progetti per i prossimi mesi: due mesi prima di Sanremo, poi il Festival e ora ancora in giro. Quello che farò prendermi del tempo per rilassarmi e fare musica. Penso ai Caraibi. Poi si torna con i live ad aprile. Siete tutti invitati", precisa. "Sono una persona empatica, mi metto nei panni di persone che fanno il vostro lavoro. Per me è importante fare quello che piace e dopo è tutto giusto".





IL MESSAGGIO ALL'ITALIA

"Che devo dire all'Italia? Quello che mi viene da dire: sono una persona che fa tante considerazioni su amore, sessualità e libertà. Vorrei chiedere a tutti di essere meno egoisti in amore. Siamo abituati a dare e ricevere in amore, ma dovrebbe essere incentrato solo sul dare", dice Rosa Chemical. "Non siamo oggetti, siamo persone e dobbiamo essere più liberi. Evviva il poliamore", conclude.





LE DATE DEI LIVE DI ROSA CHEMICAL

I live sono dietro l'angolo. Rosa Chemical farà salire l'adrenalina ai fan. Ecco le date aggiornate:

17 aprile 2023 - Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

18 aprile 2023 - Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile 2023 - Ciampino (RM) @ Orion SOLD OUT

10 maggio 2023 - Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

11 maggio 2023 - Milano @ Magazzini Generali NUOVA DATA