Rose Villain torna a Sanremo con 'fuorilegge': “Questa fuorilegge sono io, significa un po’ fregarsene dei giudizi e andare per la propria strada”

Rose Villain sarà in gara al Festival di Sanremo 2025. In occasione della 75a edizione della kermesse, l’artista si esibirà sul palco dell’Ariston con “fuorilegge”. Ospite sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, l’artista ha raccontato il suo ritorno in gara e l’emozione a poche ore dalla prima esibizione.

«È un momento bellissimo questo, sono felice. L’anno scorso ero un po’ preoccupata, ma quest’anno so che voglio godermela», racconta Rose Villain a RTL 102.5.

IL BRANO IN GARA A SANREMO

“fuorilegge” è un brano che parla di desiderio, di un sentimento così viscerale e logorante da far quasi sentire sbagliati. Un fuoco che arde così forte da indurre a pensare e agire fuori dagli schemi, pur di avverare i propri sogni. Ospite di Matteo Campese e La Zac, Rose Villain spiega: «Questa fuorilegge sono io, mi piace pensare che abbia un'accezione positiva; nel 2025 può significare un po’ fregarsene dei giudizi e andare per la propria strada».

Stasera, durante la prima serata del Festival di Sanremo, Rose Villain si esibirà per dodicesima. Intervistata dalla prima radio d’Italia, l’artista svela: «Sul palco sarò me stessa, e questa è la cosa più autentica e da fuorilegge che si possa fare. Ho vissuto tanti anni a New York, e lì le persone sono tutte un po' più libere, ma in questo Festival ci sono tanti scapestrati. Ci sono molti amici, c’è un clima sereno», commenta.

LA SERATA DELLE COVER

Nel corso della serata delle cover di venerdì 14 febbraio Rose Villain sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da chiello, una delle voci più autentiche del nuovo panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Fiori rosa, fiori di pesco”, uno dei successi senza tempo di Lucio Battisti.