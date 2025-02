Fuorilegge, Rose Villain a Sanremo 2025: il significato della canzone

Fuorilegge è il titolo della canzone con la quale Rose Villain - pseudonimo di Rosa Luini - gareggia al Festival di Sanremo in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti.

Fuorilegge: il significato della canzone di Rose Villain

Il brano, che verrà proposto per la prima volta nella serata di martedì 11 febbraio insieme agli altri 28 in gara (erano 29, ma Emis Killa si è ritirato), racconta il senso di solitudine e nostalgia che colpisce chi vede i suoi sentimenti non ricambiati.

Così la luna, i sogni e i ricordi di momenti condivisi diventano simboli di un passato che non può più tornare.

Tra i temi toccati c'è anche il desiderio di dire no ai sentimenti che tolgono il sonno e che finiscono per sopraffare la serenità della protagonista del pezzo.

Nel testo - composto in totale da 293 parole, 1501 caratteri (1262 spazi esclusi) - è presente un riferimento a Bonnie e Clyde, la celebre coppia di criminali statunitensi, attivi negli Stati Uniti centro meridionali durante i primi anni trenta.

Come se l'obiettivo fosse rappresentare una coppia che, pur trovandosi in una situazione difficile o contro il destino, sceglie di affrontare insieme le difficoltà, anche se solo nei sogni.

Fuorilegge è firmata dalla stessa Rose Villain con Federica Abbate, Niccolò Lazzarin (Cripo) e Andrea Ferrara.

Il brano è prodotto da Ed. Cash & Carter/Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Intera Music/Me Next/Sugarmusic.

Fuorilegge - Rose Villain: le frasi chiave

Tra le frasi più significative di Fuorilegge di Rose Villain ci sono "Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me" e "E se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei fuorilegge".

La parola più frequente nella canzone è il titolo stesso, Fuorilegge, ripetuta 5 volte.

Rose Villain e la serata delle cover a Sanremo 2025

Ricordiamo che Rose Villain, 35 anni, nella serata del venerdì, quella dedicata alle cover, dividerà il palco del teatro Ariston con Chiello.

I due si esibiranno sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti del 1970.