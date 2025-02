Rose Villain parteciperà alla gara del Festival di Sanremo 2025 con la canzone dal titolo Fuorilegge.

Chi è Rose Villain

Rose Villain, all'anagrafe Rosa Luini, è nata il 20 luglio a Milano.

Classe 1989, ha mosso i primi passi nella musica intorno ai 18 anni.

All'epoca la cantante si trasferì a Los Angeles per studiare al conservatorio e poi a New York, dove completa gli studi a Broadway.

Nel 2016 l'accordo con Machete Empire Records e la pubblicazione del primo singolo di debutto "Get the fuck out of my pool".

Il successo arriva poco dopo con il pezzo "Don Medellín" contenuto nell'album di Salmo "Hellvisback".

Il primo singolo in italiano, "Bundy", giunge nel 2020. Poi arrivano "Il diavolo piange" e, con Lunchè e Guè, "Chico".

Le collaborazioni di Rose Villain

Tante le collaborazioni che caratterizzano la carriera di Rose Villain: da Don Joe a Rosa Chemical, da Ernia a Emis Killa, da Fabri Fibra a Fred De Palma, da Ghali ad Annalisa.

Nel 2023 ecco il suo primo album "Radio Gotham" e il debutto al Festival di Sanremo. Non in gara, ma come ospite nella serata cover, su invito di Rosa Chemical.

L'estate la vede protagonista insieme ad Achille Lauro sulle note del tormentone Fragole.

Rose Villain giudice in tv

Pochi mesi dopo l'annuncio della sua partecipazione come giudice per il primo talent show targato Netflix (disponibile da febbraio 2024), dal titolo "Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia", insieme a Fabri Fibra e Geolier.

Quindi l'esordio in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024 con Click boom!, che si classifica al 23esimo posto (su trenta partecipanti).

Nei mesi successivi domina le classifiche con il singolo "Come un tuono" (con la collaborazione di Guè) e con il featuring in "Balenciaga" (contenuto nell'album "Icon" di Tony Effe).

Rose Villain e i Coldplay

Rose Villain nell'estate dello scorso anno ha aperto i concerti dei Coldplay nelle tappe di Roma.

L'ultima prova artistica risale a settembre 2024, grazie alla collaborazione nel singolo "Mmh" di Fred De Palma.