RTL 102.5 a San Siro con Alessandra Amoroso: il 13 luglio "Tutto Accade a San Siro" in onda in diretta sulla prima radiovisione d'Italia

Il 13 luglio, RTL 102.5 sarà a San Siro con Alessandra Amoroso per “Tutto Accade a San Siro”, l’eccezionale concerto della cantante, la seconda donna italiana ed esibirsi al Meazza di Milano.

RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione il concerto della cantante salentina che, da gennaio a giugno, ha raccontato in esclusiva su RTL 102.5, in “Tutto Accade su RTL 102.5”, il suo percorso verso San Siro con aneddoti, curiosità, anticipazioni e tanti ospiti. È possibile rivivere tutte le emozioni delle sei serate su RTL 102.5 Play cliccando qui .

“Tutto Accade a San Siro” segna un importante traguardo nella carriera di Alessandra Amoroso che sarà la seconda donna italiana a conquistare uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock italiana e internazionale. Questo concerto si preannuncia essere uno show totale per la cantante che vivrà, insieme al suo pubblico, un’esperienza travolgente e indimenticabile.

RTL 102.5 dà la possibilità ai suoi ascoltatori di vincere i biglietti per il concerto. Per partecipare basta collegarsi a RTL 102.5 Play e cliccare sul “Special & Contest”.