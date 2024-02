RTL 102.5 è Entertainment Partner del Giro d’Italia e porterà gli ascoltatori in un viaggio lungo ventuno tappe della manifestazione ciclistica più importante d’Italia

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, è Entertainment Partner della centosettima edizione del Giro d’Italia. Da sempre attenta allo sport e alle sue emozioni, RTL 102.5 si prepara a vivere un'esperienza entusiasmante insieme agli appassionati di ciclismo di tutto il Paese.

Con la sua copertura nazionale e la passione per il mondo dello sport, RTL 102.5 accompagnerà gli ascoltatori lungo ogni tappa. RTL 102.5 sarà al seguito della Carovana del Giro d’Italia e seguirà giornalisticamente la manifestazione, ma non solo. RTL 102.5 animerà con i suoi speaker e i suoi dj i villaggi di inaugurazione e arrivo del giro, portando un'atmosfera vivace e coinvolgente lungo l'intero percorso.

"RTL 102.5 è entusiasta di attraversare l'Italia in lungo e in largo con la carovana rosa. Il Giro d'Italia è un evento imperdibile, molto atteso da tutti. Per 10 anni, RTL 102.5 ne ha raccontato ogni sfumatura. Questa volta coinvolgeremo gli ascoltatori in ogni tappa, narrando la bellezza del nostro territorio", Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.

RTL 102.5, insieme a RCS MediaGroup, si impegna a promuovere e diffondere l'entusiasmo legato a questa competizione ciclistica, una manifestazione in grado di radunare milioni di spettatori lungo le strade, catturando l'attenzione di appassionati di ciclismo e non solo.