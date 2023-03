RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express - La via delle Indie

RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express, il viaggio più avventuroso e appassionante della televisione italiana che parte dal 9 marzo, ogni giovedì in prima serata, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio, la nuova edizione di Pechino Express porterà le nove coppie lungo “La via delle Indie”. La partenza sarà nella metropoli Mumbai, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese. Il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

RTL 102.5, radio ufficiale dello show, seguirà Pechino Express in ogni sua tappa. Giovedì 9 marzo, dalle 17.00, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio saranno ospiti di “Password” su RTL 102.5 per qualche anticipazione della puntata. Inoltre, ogni venerdì, per le tappe “eliminatorie”, la coppia che lascerà il programma si collegherà in “Password” per raccontare l’esperienza della gara.