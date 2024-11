RTL 102.5 è la radio ufficiale di "Calcio spettacolo", il nuovo tour teatrale de Gli Autogol, e sarà al fianco di Alessandro, Michele e Rollo in questa nuova avventura. La prima radio d’Italia consolida così la collaborazione con Gli Autogol, già protagonisti su RTL 102.5 con il loro programma "Autogol Supershow", in diretta ogni domenica dalle 13:00 alle 15:00.

Ospiti del programma “The Flight” su in compagnia di Matteo Campese e La Zac, il trio composto da Alessandro Iraci, Michele Negroni e Alessandro Trolli, ha presentato in diretta in radiovisione il nuovo tour “Calcio spettacolo”, oltre 30 nuove date nei teatri in tutta Italia.

Dopo il successo del loro primo tour teatrale, che nella scorsa stagione ha portato Gli Autogol in venti città d’Italia registrando il tutto esaurito, il trio comico torna a calcare i palchi di tutta Italia con un nuovo tour che racconterà tutto il loro mondo. Ambientato in uno spogliatoio, lo spettacolo de Gli Autogol intreccia le loro gag più iconiche con i classici cliché che ogni ragazzo o ragazza vive prima di una partita di calcetto tra amici o dell’ormai trendy paddle.

Non mancheranno le parodie più amate dal pubblico del web, con imitazioni di giocatori e allenatori, e naturalmente il fantacalcio. Il tutto prende vita in uno show live di quasi due ore, in cui comicità e sport si fondono. «In Calcio spettacolo portiamo in scena i nostri personaggi più noti, insieme a nuove figure emergenti e ai personaggi storici che, per un po', avevamo messo da parte. Tra questi, torna anche Federico Buffa, il grande raccontastorie, molto apprezzato sui social, che racconta il grande Giappone di Holly e Benji, la nazionale più forte di tutti i tempi. Poi, arricchendo il racconto e aggiungendo dettagli, Buffa svela anche cose insolite: Holly si innamora di Mila, la protagonista di Mila e Shiro... solo Buffa può conoscere queste storie!» – raccontano Gli Autogol a RTL 102.5.«Ci sono anche momenti emozionanti e nostalgici, perché il calcio è passione pura e racchiude lati romantici e intensi. L'amore per la propria squadra del cuore è un sentimento incondizionato, un legame viscerale che si estende anche a giocatori iconici come Del Piero, Zanetti e Totti, portatori di ricordi che hanno segnato intere generazioni».

Il tour, prodotto da Ridens e diretto da Carlo Negri (co-autore dello spettacolo insieme a Gli Autogol), prenderà il via il 20 gennaio da Vercelli, attraverserà l’Italia e si concluderà il 16 maggio a Napoli.

RTL 102.5, radio ufficiale del tour, regala ai suoi ascoltatori la possibilità di assistere allo show. Prossimamente, visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e Vivaticket.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

20 Gennaio 2025 – Vercelli, Teatro Civico

24 Gennaio 2025 – Monza, Teatro Manzoni

28 Gennaio 2025 – Alessandria, Teatro Alessandrino

31 Gennaio 2025 – Busto Arsizio, Teatro Sociale

7 Febbraio 2025 – Ferrara, Teatro Nuovo

10 Febbraio 2025 – Pavia, Teatro Fraschini

19 Febbraio 2025 – Lugano, Palazzo dei Congressi

20 Febbraio 2025 – Foggia, Teatro del Fuoco

21 Febbraio 2025 – Taranto, Teatro Orfeo

24 Febbraio 2025 – Modena, Teatro Guido Monzani

25 Febbraio 2025 – Bologna, Teatro Dehon

27 Febbraio 2025 – Empoli, Teatro Excelsior

3 Marzo 2025 – Trento, Auditorium Santa Chiara

6 Marzo 2025 – Pordenone, Auditorium Concordia

7 Marzo 2025 – Padova, Teatro Hall

17 Marzo 2025 – Ravenna, Teatro Alighieri

18 Marzo 2025 – Torino, Teatro Alfieri

20 Marzo 2025 – Senigallia, Teatro La Fenice

21 Marzo 2025 – Piacenza, Teatro Politeama

28 Marzo 2025 – Parma, Teatro Paganini

4 Aprile 2025 – Spoleto, Teatro Menotti

28 Aprile 2025 – Milano, Teatro Nazionale

2 Maggio 2025 – Varese, Teatro di Varese

12 Maggio 2025 – Reggio Calabria, Teatro Cilea

13 Maggio 2025 – Catanzaro, Teatro Politeama

15 Maggio 2025 – Roma, Teatro Italia

16 Maggio 2025 – Napoli, Teatro Acacia