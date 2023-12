RTL 102.5 è la radio ufficiale di Milano Premier Padel P1 2023, dal 4 al 10 dicembre all’Allianz Cloud

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Milano Premier Padel P1, in programma dal 4 al 10 dicembre all'Allianz Cloud.





Il Milano Premier Padel P1 è la seconda tappa italiana del circuito governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP), in collaborazione con Qatar Sports Investments (QSI). Quest'anno una significativa novità: scenderanno in campo, per la prima volta a Milano, le giocatrici più forti al mondo e, tra loro, non mancheranno le tre coppie vincitrici dei tre Premier fin qui disputati a livello femminile.





Il tabellone femminile ospiterà le più forti giocatrici al mondo, che si uniranno agli altri fuoriclasse di questa disciplina in continua crescita in Italia e nel mondo, sia in termini di tesserati che di strutture. Dopo l'enorme successo del 2022, il Milano Premier Padel P1 costituisce il secondo evento italiano della stagione del circuito Premier Padel, seguendo il BNL Italy Major Premier Padel tenutosi a Roma, al Foro Italico, nel mese di luglio, con RTL 102.5 come radio ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il torneo di Milano, l'ultimo Premier Padel del 2023, sarà trasmesso in oltre 180 nazioni diverse.