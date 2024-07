Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner perde contro Medvedev ai quarti di finale, sfuma l'obiettivo semifinale dopo quattro ore di gioco

SINNER VS MEDVEDEV





Una battaglia epica durata 4 ore, ma alla fine è Medvedev a staccare il pass per la semifinale di Wimbledon dopo la vittoria su Jannik Sinner. Il russo raggiunge, così, la semifinale del Grande Slam inglese per il secondo anno consecutivo, dove sfiderà il vincente della gara tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. La partita contro Sinner rappresentava, per Medvedev, una rivincita della finale dell'Australian Open, dove l'altoatesino aveva rimontato l'iniziale svantaggio portando a casa il primo Grande Slam in carriera. Non è andata cosi sul Centrale di Wimbledon, dove a trionfare è stato il moscovita in cinque set con il punteggio di 6-7 (7-9), 6-4, 7-6 (7-4), 2-6, 6-3. Sinner ha anche richiesto l'intervento medico all'inizio del terzo set per un lieve malore accusato al termine del terzo game del terzo set, ma poi è rientrato in campo completamente recuperato. Medvedev è riuscito a interrompere una striscia di 5 sconfitte consecutive contro il tennista azzurro. All'inizio del match, Sinner ha vinto il primo set al tie-break per 9-7 dopo 59 minuti di gioco intensi. Nella seconda frazione, Medvedev è stato più aggressivo e ha brekkato Sinner nel terzo game, con l'italiano che ha mostrato una leggera flessione nella pressione dei colpi. Nel terzo set, come detto, qualche problema fisico per Sinner, che ha chiamato il fisioterapista sul 2-1 per Medvedev. Dopo aver fatto misurare la pressione e aver avuto un medical time-out di 11 minuti, il gioco è ripreso. Medvedev si è portato, poi, sul 5-4, ma Sinner ha ottenuto tre palle break cruciali che gli hanno permesso di pareggiare sul 5-5, portando il set al tie-break. Tuttavia, il tennista russo è riuscito a chiudere il set per 7-4. Nel quarto set, Jannik è partito forte, ottenendo un doppio break e chiudendo il set per 6-2. Questo ha portato il match al decisivo quinto set, dove Medvedev ha preso subito il controllo, avanzando sul 4-1 con un break. Sinner ha mantenuto il servizio fino al 5-3, ma non ha potuto fare nulla contro il servizio del russo, che ha chiuso il match per 6-3, dopo quattro ore di intensi scambi. Medvedev, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa verso un altro titolo del Grande Slam.