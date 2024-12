RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DI "PIANO DI VOLO soloTRIS", l’imperdibile viaggio musicale nei teatri lirici di CLAUDIO BAGLIONI in partenza il 15 gennaio 2025

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante "The Flight", l’artista ha presentato in diretta in radiovisione “PIANO DI VOLO soloTRIS”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

«Il termine “piano di volo” si presta perfettamente perché il pianoforte è uno dei miei strumenti principali, diventando così il simbolo di un lungo percorso che ho intrapreso tre anni fa al Teatro dell’Opera di Roma. Questo progetto si articola in tre parti, formando una trilogia, e questa sarà la sua conclusione: l’ultima tappa in grandi teatri lirici. Il “piano di volo” rappresenta una straordinaria combinazione di immaginazione e fantasia, un tentativo di raccontare e creare, attraverso la musica, qualcosa di non codificabile. Essendo da solo sul palco, l’esperienza si carica di imprevedibilità: la scaletta può variare e le interpretazioni evolvono continuamente, rendendo ogni spettacolo unico».

“PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo” – iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

«Il tour inizierà a gennaio e terminerà alla fine dell’anno, con una breve pausa estiva. Sarà il mio giro più lungo, completando le altre due parti della trilogia. Esibirsi nei teatri, luoghi che possiedono una magia particolare, è un’esperienza entusiasmante. Sono come grandi cortili coperti, dove il legame diretto con le emozioni diventa più intenso rispetto a spazi più ampi, dove prevalgono spettacolarità ed effetti. La semplicità e la magia che si respirano nei teatri creano un’atmosfera unica e irripetibile. Un altro aspetto speciale è suonare queste canzoni con un solo strumento: in questo modo, è possibile ascoltarle come le avevo concepite inizialmente, senza arrangiamenti, quando ancora non erano conosciute. È come un viaggio indietro nel tempo, un ritorno alle emozioni autentiche di quegli anni».

In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.

I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).